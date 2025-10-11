Djokovic thua sốc ở bán kết Thượng Hải Masters

Trung QuốcHạt giống số năm Novak Djokovic thua 3-6, 4-6 trước tay vợt số 204 thế giới Valentin Vacherot, ở bán kết Thượng Hải Masters hôm 11/10.

Djokovic, ở tuổi 38, liên tục gặp vấn đề thể trạng ở Thượng Hải. Sau khi thoát hiểm ở những vòng đầu, Nole đã không thể vượt qua cơn đau ở lưng dưới, trong trận đấu với đối thủ 26 tuổi hừng hực khí thế.

Djokovic cứu bóng ở trận gặp Vacherot, trên sân Trung tâm tại tổ hợp Qizhong Forest, Trung Quốc, hôm 11/10. Ảnh: Reuters

Vacherot tiếp tục hành trình kỳ diệu tại Thượng Hải Masters theo cách không thể ấn tượng hơn, khi đánh bại huyền thoại vô địch 4 lần giải. Anh trở thành tay vợt có thứ bậc thấp nhất từng lọt vào chung kết một giải Masters 1000 kể từ khi hệ thống này được thiết lập năm 1990.

Set một tưởng chừng dễ dàng với Djokovic, khi anh sớm tận dụng break-point trong game giao đầu của Vacherot. Nhưng ngay ở game tiếp theo, Nole thua game giao bóng, khi chơi thụ động trước những pha tấn công của đàn em. Vacherot hưng phấn kể từ đó, giữ chắc game với những cú giao bóng tốt.

Bước ngoặt đến từ sau game 7, thời điểm Djokovic ôm lưng và phải gọi chăm sóc y tế. Khi trở lại, anh di chuyển khó khăn và đánh hỏng liên tục. Djokovic thua game giao bóng. Anh tỏ ra bất lực, liên tục nhăn nhó, rồi gần như buông xuôi trong game quyết định của Vacherot.

Vacherot giữ bình tĩnh và thi đấu chắc chắn, không phân tâm trước chấn thương của đối thủ để thắng 6-3. Djokovic có lúc khuỵu xuống sân vì mệt mỏi và đau đớn, nhưng trở lại mạnh mẽ trong set hai. Anh đánh sòng phẳng với đàn em và có lúc đứng trước break-point nhưng không tận dụng được. Tuy nhiên, đến game bản lề, Nole mắc sai lầm với ba lỗi kép, để mất game và bị dẫn 4-5.

Đến game quyết định trận đấu, Vacherot dẫn 30-0 nhưng Djokovic chơi quật khởi, ghi liền ba điểm để có cơ hội thắng game đỡ bóng. Nhưng trước khó khăn, Vacherot giao bóng tốt, ghi một loạt điểm từ giao bóng để kết thúc trận đấu sau hai set.

Vacherot đánh thuận tay, trên sân Trung tâm tại tổ hợp Qizhong Forest, Trung Quốc, hôm 11/10. Ảnh:Reuters

Vacherot giành 78% số điểm (28/36) khi giao bóng một, có tới 23 winner so với 9 của Djokovic. Thật khó tin khi chỉ mới cách đây ít ngày, anh chỉ dự giải nhờ một suất thay thế ở vòng loại. Từ đó đến nay, Vacherot đã thắng liền tám trận tại Thượng Hải để vào chung kết.

Nhờ trận thắng này, Vacherot tăng 146 bậc để vươn lên thứ 58 trên bảng điểm ATP tuần tới. Thứ bậc này sẽ còn cải thiện nếu anh vô địch ở Thượng Hải. Số tiền 598 nghìn USD kiếm được tuần này nhiều hơn tổng tiền thưởng từ đầu sự nghiệp.

Vacherot là tay vợt thứ sáu trong thế kỷ 21 lần đầu tiên lọt vào chung kết ATP Tour tại một giải Masters 1000, và là người đầu tiên làm được điều đó kể từ Alejandro Davidovich Fokina tại Monte Carlo năm 2022.

Djokovic vẫn cố gắng chiến đấu, nhưng rõ ràng thể lực không cho phép anh tạo nên thêm một màn ngược dòng kỳ tích. Điều kiện nóng ẩm tại Thượng Hải tiếp tục là thử thách lớn đối với tay vợt người Serbia.

Ở chung kết, Vacherot sẽ đối đầu với người anh họ Arthur Rinderknech hoặc hạt giống số 16 Daniil Medvedev. Từ một tay vợt số 204 thế giới không chắc được dự giải, hành trình đến chung kết của Vacherot tại Thượng Hải Masters 2025 sẽ còn được nhắc đến như một câu chuyện cổ tích có thật trong làng quần vợt.

Vy Anh