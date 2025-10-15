Vì sao Djokovic xếp trên Sinner ở Six Kings Slam?

Arab SaudiCó thứ bậc thấp hơn Jannik Sinner, nhưng Novak Djokovic lại được chọn vào thẳng vòng bán kết Six Kings Slam.

Bên cạnh vị trí trên bảng thứ bậc ATP, ban tổ chức còn dựa vào số lần vô địch Grand Slam để chọn tay vợt miễn vòng tứ kết. Vì vậy, Djokovic, số năm thế giới với 24 major, được ưu tiên hơn Sinner, số hai thế giới và sở hữu bốn Grand Slam.

Djokovic (trái) bắt tay chúc mừng Sinner sau trận bán kết Six Kings Slam 2024, ở Riyadh, Arab Saudi năm ngoái. Ảnh: Reuters

Người còn lại được vào thẳng bán kết là Carlos Alcaraz, số một thế giới cùng bộ sưu tập năm Grand Slam. Đối thủ của tay vợt Tây Ban Nha là tay vợt thắng trong cặp Taylor Fritz chạm trán Alexander Zverev, lúc 23h30 hôm nay 15/10 (giờ Hà Nội). Ở nhánh dưới, Sinner hoặc Stefanos Tsitsipas sẽ gặp Djokovic tại bán kết.

Nhiều lo ngại xuất hiện trước Six Kings Slam khi Alcaraz, Sinner và Djokovic đều gặp vấn đề về thể trạng trong những giải ATP gần đây. Alcaraz rút lui khỏi Thượng Hải Masters vì chấn thương mắt cá trong hành trình đăng quang Nhật Bản Mở rộng, còn Sinner phải bỏ cuộc tại vòng ba của sự kiện Masters ở Trung Quốc. Djokovic thì bị đau lưng trong trận bán kết thua Valentin Vacherot – người đăng quang sau đó. Nole cũng thể hiện hình ảnh mệt mỏi và kiệt quệ xuyên suốt giải đấu.

Năm nay là lần thứ hai Six Kings Slam được tổ chức, với tổng cộng sáu trận, gồm một trận tranh hạng ba, diễn ra tại Riyadh, Arab Saudi từ ngày 15-18/10. Do quy định của ATP không cho phép tay vợt thi đấu ba ngày liên tiếp ở một giải giao hữu, sự kiện sẽ nghỉ ngày 17/10.

Mỗi tay vợt dự giải được nhận 1,5 triệu USD. Nhà vô địch bỏ túi 6 triệu USD, với ngôi vương tương đương khoản tiền 4,5 triệu USD. Con số 4,5 triệu cao hơn hẳn so với nhà vô địch đơn tại Australia Mở rộng, Roland Garros và Wimbledon, chỉ ít hơn 500.000 USD so với tiền thưởng cho tay vợt đăng quang nội dung đơn của Mỹ Mở rộng.

Năm ngoái, Sinner thắng Alcaraz ở trận chung kết, còn vị trí thứ ba thuộc về Djokovic khi tay vợt Serbia hạ Rafael Nadal. Ngoài ra, sự kiện mùa 2024 còn có sự góp mặt của Daniil Medvedev và Holger Rune.

Vy Anh