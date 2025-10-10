Djokovic: 'Còn sống sót ở Thượng Hải là tốt rồi'

Trung QuốcCựu số một thế giới Novak Djokovic tiếp tục kiệt quệ dù thắng Zizou Bergs 6-3, 5-7 tại vòng bốn Thượng Hải Masters.

Sau khi vất vả đánh bại Jaume Munar ở vòng ba, Djokovic một lần nữa phải chống chọi với điều kiện thi đấu khắc nghiệt tại Thượng Hải trong trận gặp Bergs hôm 9/10. Nole nhiều lần khuỵu xuống thở dốc khi kết thúc các tình huống bóng bền, lộ rõ vẻ kiệt sức.

"Thành thực mà nói, tôi chỉ cố gắng sống sót trên sân. Điều kiện thi đấu quá thách thức những ngày qua với mọi tay vợt. Tôi vui vì mình vẫn còn trụ được", Djokovic nói sau khi hạ Bergs. "Cậu ấy đánh rất nặng. Đôi lúc tôi chỉ cố đưa bóng vào trong sân rồi chờ cậu ấy mắc lỗi. Kế hoạch đã thành công".

Djokovic cứu bóng ở trận gặp Bergs, trên sân Trung tâm ở tổ hợp Qizhong Forest, Thượng Hải, Trung Quốc hôm 9/10. Ảnh: Reuters

Một trong những pha bóng cho thấy rõ ý đồ của Djokovic là tình huống ở game 11 set hai, khi tỷ số là 30-30. Bergs giao bóng, chiếm thế chủ động hoàn toàn với nhiều cơ hội để ghi điểm. Tuy nhiên, Nole thể hiện sự lỳ lợm cùng kỹ năng phòng thủ siêu việt, hoá giải cả bốn cú smash từ Bergs, trước khi tay vợt Bỉ tự đánh hỏng.

Sau điểm số này, Djokovic thắng luôn game đỡ giao bóng, làm bàn đạp đi đến chiến thắng trong set hai. Trước đó ở set một, tay vợt Serbia bẻ thành công lượt giao bóng của Bergs tại game sáu rồi cần tới sáu set-point để nắm lấy set mở màn. Djokovic qua đó nối dài mạch trận toàn thắng lên con số 27 mùa này sau khi giành set một.

Chiến thắng trước Bergs cũng giúp Djokovic, 38 tuổi, trở thành tay vợt già nhất vào bán kết Masters 1000. Ngoài ra, Djokovic còn nâng cao kỷ lục có nhiều lần vào bán kết hệ thống này nhất, với trận đấu thứ 80 phía trước.

Thắng hai trận nữa, Djokovic sẽ nới rộng kỷ lục vô địch Masters 1000 lên 41 lần. Chướng ngại chắn giữa anh và trận tranh cup tại Thượng Hải là Valentin Vacherot, hiện tượng của giải. Ở tứ kết, tay vợt số 204 thế giới đánh bại Holger Rune 2-6, 7-6, 6-4. Vacherot chắc chắn vào top 100 sau giải ATP 1000 tại Thượng Hải.

Vy Anh