Alcaraz phản pháo Djokovic

Arab SaudiSau khi Novak Djokovic phê bình các tay vợt than lịch đấu dày nhưng vẫn tham gia giải biểu diễn, Carlos Alcaraz giải thích lý do dự Six Kings Slam tuần này.

"Có người cho rằng chúng tôi đang ‘viện cớ’ khi vừa phàn nàn về lịch thi đấu, vừa tham gia các giải biểu diễn", Alcaraz nói với PA hôm 15/10, khi dự Six Kings Slam ở Arab Saudi. "Nhưng tôi muốn nói rằng các trận biểu diễn có định dạng và tính chất hoàn toàn khác. Chúng tôi không phải thi đấu liên tục 15, 16 ngày, không phải duy trì sự tập trung cao độ hay chịu áp lực thể chất lớn".

Alcaraz trong buổi tập tại nhà thi đấu ANB, Riyadh, Arab Saudi hôm 15/10. Ảnh: Reuters

Hồi đầu tháng, Djokovic cho rằng thế hệ đàn em như Alcaraz chỉ biết "nói suông", thay vì cùng hành động bảo vệ lợi ích của các tay vợt trước lịch thi đấu ngày càng tăng. Cụ thể, anh nói: "Một số tay vợt than rằng có những quy định bắt buộc, không còn lựa chọn nào khác ngoài tuân theo. Nhưng những quy định đó lại liên quan trực tiếp đến tiền thưởng và lợi ích tài chính của họ. Họ có quyền từ chối những khoản thưởng này nếu muốn thi đấu ít hơn cơ mà. Chưa kể, các tay vợt còn tham gia những trận đấu biểu diễn, nên nói vậy có phần mâu thuẫn".

Alcaraz, người từng nói rằng lịch thi đấu ở ATP Tour quá căng, rút khỏi Thượng Hải Masters tuần trước ngay sau khi vô địch ATP 500 ở Tokyo. Anh vì thế được nghỉ hơn 10 ngày để đấu Six Kings Slam, giải biểu diễn "đắt giá" ở Arab Saudi với tổng tiền thưởng 13,5 triệu USD.

"Chúng tôi chỉ chơi để vui trong một hoặc hai ngày và đánh một vài trận tennis", Alcaraz nói về việc dự giải đấu ở Arab Saudi. "Theo tôi, điều đó thật tuyệt. Đó là lý do đôi khi chúng tôi chọn thi đấu ở các giải biểu diễn. Tôi hoàn toàn hiểu những lời chỉ trích, nhưng đôi khi người ta không thực sự hiểu cho chúng tôi".

Djokovic và Alcaraz năm nay được chọn vào thẳng vòng bán kết Six Kings Slam do sở hữu nhiều Grand Slam nhất trong số các tay vợt dự giải. Đối thủ của Alcaraz ở bán kết là Taylor Fritz, người thắng Alexander Zverev 6-3, 6-4. Djokovic thì gặp ĐKVĐ Jannik Sinner, người hạ Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3 ở tứ kết.

"Khi thấy có quá nhiều ý kiến chỉ trích chúng tôi vì ‘bảo vệ’ các trận biểu diễn, tôi thật sự không hiểu họ", Alcaraz nói thêm. "Bởi như tôi đã nói, những trận đấu biểu diễn không đòi hỏi nhiều về mặt tinh thần như các giải đấu chính thức kéo dài khoảng hai tuần. Rất khắc nghiệt".

Năm nay là lần thứ hai Six Kings Slam được tổ chức, với tổng cộng 6 trận, gồm một trận tranh vị trí thứ ba, diễn ra tại Riyadh, Arab Saudi từ ngày 15-18/10. Do quy định của ATP không cho phép tay vợt thi đấu ba ngày liên tiếp ở một giải giao hữu, sự kiện sẽ nghỉ ngày 17/10.

Mỗi tay vợt dự giải được nhận 1,5 triệu USD. Nhà vô địch bỏ túi 6 triệu USD, với ngôi vương tương đương khoản tiền 4,5 triệu USD. Con số 4,5 triệu cao hơn hẳn so với nhà vô địch đơn tại Australia Mở rộng, Roland Garros và Wimbledon, chỉ ít hơn 500.000 USD so với tiền thưởng cho tay vợt đăng quang nội dung đơn của Mỹ Mở rộng. Tuần trước, nhà vô địch Thượng Hải Masters Valentin Vacherot "chỉ" nhận được 1,1 triệu USD.

Vy Anh