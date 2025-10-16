Sinner đấu Djokovic ở bán kết Six Kings Slam

Arab SaudiĐKVĐ Jannik Sinner hạ Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3 ở tứ kết giải đấu đắt giá Six Kings Slam, để vào gặp Novak Djokovic.

Trận thắng chỉ sau một giờ 16 phút đưa Sinner tái đấu với Nole. Năm ngoái, cũng ở bán kết Six Kings Slam, Sinner vượt qua Djokovic rồi sau đó thắng tiếp Carlos Alcaraz để vô địch.

"Chúng tôi đều hy vọng đó sẽ là một trận đấu hay", Sinner nói về trận gặp Djokovic ở bán kết hôm nay 16/10. "Việc được chia sẻ sân đấu với Djokovic một lần nữa là điều tuyệt vời, đặc biệt là ở đây. Trên hết, chúng tôi đến đây để tận hưởng, để mang tennis đến với nơi này. Tất cả những gì chúng tôi hy vọng là các bạn sẽ thấy thích thú".

Sinner trong trận gặp Tsitsipas, tại nhà thi đấu ANB, Riyadh, Arab Saudi hôm 15/10. Ảnh: Reuters

Djokovic và Alcaraz năm nay được chọn vào thẳng vòng bán kết Six Kings Slam do sở hữu nhiều Grand Slam nhất trong số các tay vợt dự giải. Đối thủ của Alcaraz ở bán kết là Taylor Fritz, người thắng Alexander Zverev 6-3, 6-4.

Sinner và Tsitsipas đều đến Arab Saudi với những vấn đề về thể trạng, điều khiến họ bị loại sớm ở Thượng Hải Masters hồi đầu tháng. Cả hai đều không đạt phong độ giao bóng tốt, nhưng vấn đề ở lưng của Tsitsipas nghiêm trọng hơn. Tay vợt Hy Lạp chỉ thắng ba điểm từ giao bóng hai trong cả trận.

Tsitsipas đối mặt với 10 break-point và thua game giao bóng tới 6 lần. Trong khi đó, Sinner cũng phải cứu 6 break-point, bị mất một game giao bóng ở mỗi set, nhưng đều sau khi đã tạo ra cách biệt an toàn, lần lượt là 5-0 ở set một và 3-0 ở set hai.

Tsitsipas chỉ thắng năm game, nhưng rời giải với 1,5 triệu USD trong túi. Nhà vô địch Six Kings Slam bỏ túi 6 triệu USD, với ngôi vương tương đương khoản tiền 4,5 triệu USD. Con số 4,5 triệu cao hơn hẳn so với nhà vô địch đơn tại Australia Mở rộng, Roland Garros và Wimbledon, chỉ ít hơn 500.000 USD so với tiền thưởng cho tay vợt đăng quang nội dung đơn của Mỹ Mở rộng. Tuần trước, nhà vô địch Thượng Hải Masters Valentin Vacherot "chỉ" nhận được 1,1 triệu USD.

Vy Anh