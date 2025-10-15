Djokovic: 'Tôi không thể làm bạn với Nadal'

Tay vợt Novak Djokovic nói rằng anh tôn trọng Rafael Nadal, nhưng không muốn kết thân với kình địch một thời.

"Nadal chỉ lớn hơn tôi một tuổi, chúng tôi đều thuộc cung Song Tử", Djokovic nói với Corriere Della Sera hôm 12/10. "Ban đầu chúng tôi thậm chí đã cùng ăn tối, tới hai lần. Nhưng cả tôi và anh ấy đều biết, kết bạn là điều không thể".

Theo Djokovic, sự ganh đua ở cấp độ cao nhất đã ngăn hai tay vợt làm bạn, ngay cả khi Nadal giải nghệ. "Chúng tôi chưa bao giờ là bạn. Với những đối thủ lớn, điều đó không xảy ra, nhưng chúng tôi cũng chưa bao giờ là kẻ thù", Djokovic nói về cựu tay vợt Tây Ban Nha.

Djokovic (trái) và Nadal trong lần gặp cuối cùng ở một giải đấu quần vợt, tại sự kiện Six Kings Slam 2024, ở Riyadh, Arab Saudi năm ngoái. Ảnh: Reuters

Djokovic thắng Nadal 31-29 qua 60 lần đối đầu cả sự nghiệp. Nhưng anh thua 11 trong 18 lần đọ sức tại Grand Slam, bao gồm 5 trận chung kết. Djokovic áp đảo Nadal ở sân cứng với tỷ số 20-7, còn Nadal lấn lướt hoàn toàn ở sân đất nện khi dẫn 20-9. Trên sân cỏ, họ hòa nhau sau 4 lần gặp.

"Tôi luôn tôn trọng và ngưỡng mộ Nadal rất nhiều", Djokovic nói thêm. "Nhờ anh ấy và Federer mà tôi lớn lên và trở thành tay vợt như hôm nay. Điều đó sẽ gắn kết chúng tôi mãi mãi, vì thế tôi cảm ơn họ. Nadal là một phần của cuộc đời tôi, trong 15 năm qua tôi đã gặp anh ấy nhiều hơn cả mẹ tôi".

Tay vợt Serbia khẳng định tôn trọng tài năng và sự nghiệp của các kình địch, nhưng giữa họ không thể tồn tại tình anh em. "Tôi không nghĩ ở cấp độ đó bạn có thể kết nối chặt chẽ với bất kỳ ai", Djokovic nói tiếp. "Tôi luôn tôn trọng Federer, anh ấy là một trong những người vĩ đại nhất mọi thời. Anh ấy có ảnh hưởng to lớn, nhưng tôi chưa bao giờ thân thiết với anh ấy".

Nhiều độc giả trên các diễn đàn tennis phản bác Djokovic. Họ dẫn chứng Nadal vẫn chơi thân với Roger Federer, hay chính Djokovic cũng từng thân thiết với Andy Murray.

Tuần qua, Djokovic dừng bước ở bán kết Thượng Hải Masters sau khi thua Valentin Vacherot, trong trận đấu anh dính chấn thương từ giữa set một. Chủ nhân 24 Grand Slam sẽ trở lại tại giải Six Kings Slam ở Riyadh, Arab Saudi tuần này. Sự kiện biểu diễn quy tụ 6 tay vợt lớn, gồm Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Taylor Fritz, và Stefanos Tsitsipas. Djokovic được đặc cách vào bán kết hôm 16/10, gặp người thắng trong cặp Sinner - Tsitsipas.

Tay vợt vô địch Six Kings Slam có thể nhận tới 6 triệu USD tổng thưởng. Tại Six Kings Slam 2024, Djokovic đánh bại Nadal 6‑2, 7‑6(5) trong trận tranh vị trí thứ ba. Đó là lần cuối họ thi đấu với nhau trong môn thể thao này.

Vy Anh