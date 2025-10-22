Chăm sóc da sau tiêm meso thế nào

Không trang điểm, tạm ngưng uống thuốc, tránh tác động nhiệt lên da, hạn chế các hoạt động tiết nhiều mồ hôi giúp da phục hồi và hấp thu dưỡng chất tốt sau tiêm meso.

Tiêm meso (mesotherapy) là phương pháp đưa dưỡng chất trực tiếp vào da bằng kim tiêm để làm mờ nếp nhăn, sáng da, cải thiện tăng sắc tố và hỗ trợ điều trị rụng tóc.

Theo BS.CKI Nguyễn Thị Việt Hà, khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, tiêm meso là thủ thuật an toàn, ít xâm lấn. Sau tiêm, da có thể đỏ, sưng, bầm tím nhẹ, cảm giác hơi đau, ngứa, xuất hiện nốt sần tại chỗ tiêm hoặc tăng sắc tố sau viêm vài tháng. Một số trường hợp có thể xảy ra phản ứng quá mẫn, nhiễm trùng, hoại tử hoặc sẹo. Chăm sóc da đúng cách sau tiêm meso không chỉ giúp tăng hiệu quả điều trị mà còn giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Không trang điểm

Sau tiêm meso, da đang trong giai đoạn phục hồi với các vết chích nhỏ, nhạy cảm và dễ tổn thương. Trang điểm ngay có thể đưa vi khuẩn, bụi bẩn vào da, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, viêm da và kích ứng do các thành phần hóa học trong mỹ phẩm. Lớp trang điểm có thể cản trở quá trình hấp thu dưỡng chất, làm giảm hiệu quả điều trị. Dùng nước tẩy trang để làm sạch da cũng không tốt cho vùng da sau tiêm. Nên tránh trang điểm ít nhất 24-48 giờ sau tiêm hoặc theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

Bác sĩ khám cho một phụ nữ sau tiêm meso. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Làm sạch nhẹ nhàng

Tẩy tế bào chết, sữa rửa mặt dạng hạt cùng các loại mỹ phẩm có hoạt chất mạnh như retinol, AHA, BHA... dễ khiến da bị tổn thương lớp biểu bì, làm tăng nguy cơ kích ứng, viêm nhiễm và ảnh hưởng đến hiệu quả của meso. Hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ về việc sử dụng thêm các sản phẩm phục hồi da sau điều trị meso. Tốt nhất nên tránh các biện pháp làm sạch sâu trong ít nhất 3-5 ngày sau tiêm.

Không tác động nhiệt lên da

Tác động nhiệt lên da như tắm nước nóng, xông hơi, phơi nắng hoặc sử dụng thiết bị nhiệt có thể làm giãn mạch, tăng phản ứng viêm, gây sưng đỏ kéo dài, thậm chí làm rối loạn quá trình hấp thu dưỡng chất dưới da. Hãy tránh tác động nhiệt lên da trong ít nhất 3-5 ngày để đảm bảo da phục hồi tốt và đạt hiệu quả điều trị tối ưu.

Tạm ngưng uống thuốc

Nếu bạn đang trong quá trình điều trị bệnh và cần sử dụng tới thuốc nên trao đổi với bác sĩ. Một số loại thuốc điều trị không chỉ khiến da trở nên mẫn cảm hơn mà còn có thể làm giảm tác dụng của meso. Một số thuốc như thuốc chống đông máu, thuốc kháng viêm không steroid (NSAIDs), corticosteroid hoặc retinoid còn có thể làm tăng nguy cơ bầm tím, sưng đỏ hoặc kích ứng sau tiêm. Trong những trường hợp này, bác sĩ sẽ đánh giá và chỉ định tạm ngưng thuốc nếu cần thiết. Tuyệt đối không tự ý dừng thuốc mà không có hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.

Không sờ hay có tác động mạnh lên da

Sờ tay lên mặt vốn không tốt cho da, nhất là khi da có vi tổn thương nhỏ sau tiêm meso. Chạm tay lên vùng da vừa tiêm có thể đưa vi khuẩn từ tay lên da, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, viêm da hoặc hình thành mụn. Tác động mạnh còn có thể gây bầm tím, tổn thương mô dưới da và ảnh hưởng đến hiệu quả phân bố dưỡng chất. Tuy lúc này dễ có cảm giác ngứa, châm chích hoặc đau nhức tại khu vực vết tiêm, thậm chí xuất hiện các nốt sần, hãy hạn chế chạm tay ở mức tối đa để tránh nguy cơ nhiễm trùng vết tiêm. Trường hợp cần thiết chạm vào vết tiêm cần vệ sinh tay thật sạch.

Hạn chế các hoạt động tiết nhiều mồ hôi

Hoạt động tiết nhiều mồ hôi như tập luyện cường độ cao, xông hơi hay làm việc trong môi trường nóng ẩm có thể mang vi khuẩn và tạp chất từ mồ hôi vào vùng tiêm, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, viêm da. Nhiệt độ cơ thể tăng và ma sát khi vận động mạnh có thể khiến vùng da sưng đỏ, kích ứng, ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị. Bạn nên hạn chế các hoạt động này ít nhất 1-2 ngày sau tiêm hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ.

Hằng Trần