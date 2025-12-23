Cắt u ung thư bàng quang bằng robot phẫu thuật

TP HCMBà Huệ, 75 tuổi, có khối u xâm lấn sâu vào thành bàng quang, bác sĩ phẫu thuật bằng robot cắt u bàng quang kết hợp điều trị bổ sung.

Bà Huệ thi thoảng tiểu máu dù không gắt buốt, ThS.BS Nguyễn Tân Cương, Phó khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ghi nhận một khối u 3 cm ở vùng đỉnh bàng quang bệnh nhân. Nội soi bàng quang cho thấy khối u thuộc dạng thâm nhiễm lan rộng vào thành bàng quang, cạnh bên còn có khối u nhỏ khoảng 5 mm, không có hạch.

Bác sĩ Cương phẫu thuật nội soi cắt u bàng quang qua niệu đạo của người bệnh đồng thời lấy mẫu mô sinh thiết giải phẫu bệnh. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ loại bỏ được khối u nhỏ, còn u lớn không thể lấy trọn do đã ăn sâu vào thành bàng quang.

Sau mổ nội soi, bà Huệ được bơm hóa trị liều đầu tiên (hóa trị tức thì) vào bàng quang trong vòng 24 giờ đầu, tiêu diệt tế bào ung thư còn sót lại.

Hai tuần sau, bà Huệ tái khám, kết quả giải phẫu bệnh cho thấy khối u ác tính ở bàng quang đã xâm lấn cơ. Bác sĩ Cương cho hay phương pháp tốt nhất là phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ bàng quang và chuyển lưu nước tiểu ra ngoài bằng đoạn ruột. Người bệnh mong muốn giữ lại bàng quang nên bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u và một phần bàng quang với sự hỗ trợ của robot Da Vinci Xi.

Êkip sử dụng robot Da Vinci Xi phẫu thuật cắt bỏ khối u và một phần bàng quang cho bà Huệ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ca mổ thuận lợi do khối u của bà Huệ nằm đơn độc, ở vị trí đỉnh bàng quang. Êkíp điều khiển robot loại bỏ phần bàng quang có khối u, giữ lại được phần bàng quang khỏe mạnh cho người bệnh, giúp bảo tồn được chức năng bàng quang và phục hồi nhanh hơn so với mổ mở hoặc nội soi truyền thống. Sau phẫu thuật, bà ăn uống trở lại bình thường, 5 ngày sau xuất viện.

Do u đã xâm lấn nhiều, bác sĩ hẹn bà tái khám sau một tháng để đánh giá tình trạng bệnh, có thể cần hóa trị hoặc xạ trị bổ sung để tiêu diệt tế bào ung thư còn sót lại, giảm nguy cơ tái phát.

Việt Nam có hơn 1.900 ca mắc mới ung thư bàng quang năm 2022 theo Globocan. Yếu tố nguy cơ cao đến từ hút thuốc lá, tiếp xúc với hóa chất độc hại, viêm nhiễm mạn tính hoặc sử dụng hóa trị liệu kéo dài. Triệu chứng thường gặp của ung thư bàng quang là tiểu máu từng đợt, rối loạn tiểu tiện, đau ở vùng bụng dưới, hông lưng, hoặc sốt, ớn lạnh, sụt cân, phù chân...

Khi bệnh ở giai đoạn sớm, bác sĩ chỉ định cắt u qua niệu đạo và truyền hóa chất vào bàng quang cho người bệnh. Ở giai đoạn bệnh tiến triển, cần phẫu thuật cắt toàn bộ bàng quang hoặc kết hợp phẫu thuật hoặc hóa trị, xạ trị, các phương pháp điều trị bổ sung tùy thuộc vào giai đoạn. Ung thư bàng quang có nguy cơ tái phát cao dù đã được điều trị. Người bệnh cần tái khám định kỳ theo lịch, định kỳ 3-6 tháng một lần trong 2 năm đầu để theo dõi, phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Hà Thanh

*Tên người bệnh đã được thay đổi