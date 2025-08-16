Cắt tuyến tiền liệt triệt căn ung thư

TP HCMÔng Bunna Sok, 76 tuổi, chỉ số xét nghiệm PSA cao gấp 5 lần bình thường, bác sĩ phát hiện ung thư tuyến tiền liệt và phẫu thuật nội soi triệt căn.

Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy chỉ số kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA) trong máu của ông Bunna Sok (người Campuchia) đến 18 ng/mL, gấp 5 lần bình thường (2.5-4 ng/mL). Người bệnh được sinh thiết, lấy 12 mẫu mô tuyến tiền liệt để giải phẫu, kết quả có một mẫu mô chứa tế bào ung thư.

PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, đánh giá ung thư đang ở giai đoạn khu trú trong tuyến tiền liệt, chỉ định phẫu thuật nội soi bằng robot Da Vinci Xi cắt tuyến tiền liệt tận gốc để triệt căn bệnh.

PGS Chuyên cùng êkíp điều khiển robot Da Vinci Xi cắt toàn bộ tuyến tiền liệt, túi tinh và nạo hạch hai bên, sau đó khâu nối mỏm cắt niệu đạo vào cổ bàng quang. Sau gần 3 giờ, các tế bào ung thư được loại bỏ.

Hậu phẫu, ông Bunna Sok phục hồi nhanh, sau 24 giờ đã tập đi lại, sinh hoạt bình thường. 4 ngày sau, người bệnh xuất viện. Bác sĩ lưu ý người bệnh tái khám sức khỏe định kỳ 3 tháng một lần trong một năm đầu để theo dõi, tránh ung thư tái phát.

Các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt cho ông Bunna Sok nhằm triệt căn ung thư. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

ThS.BS Nguyễn Tân Cương, Phó khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, cho biết ung thư tuyến tiền liệt là bệnh thường gặp ở nam giới, phần lớn từ 65 tuổi trở lên. Người bệnh có thể có các triệu chứng rối loạn tiểu như tiểu máu, tiểu khó, tiểu đêm nhiều lần, ảnh hưởng đến giấc ngủ. Nguy cơ mắc bệnh tăng lên theo độ tuổi, các yếu tố khác gồm tiền sử gia đình, chủng tộc, tiếp xúc với hóa chất độc hại... Nam giới trên 50 tuổi (dưới 45 tuổi với người có tiền sử gia đình mắc bệnh) cần đến bệnh viện khám, tầm soát ung thư tuyến tiền liệt. Phát hiện bệnh sớm giúp điều trị hiệu quả, người bệnh có thể sống khỏe mạnh.

"Hiện phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt bằng robot Da Vinci Xi là phương pháp điều trị hiệu quả nhất khi khối u còn ở giai đoạn sớm", bác sĩ Cương nói. So với phẫu thuật mổ mở hoặc nội soi truyền thống, phẫu thuật nội soi bằng robot này loại bỏ tối ưu khối u ác tính, giảm biến chứng, giúp người bệnh hồi phục nhanh, bảo tồn chức năng bài tiết nước tiểu và tình dục cho nam giới.

Hà Thanh

*Tên người bệnh đã được thay đổi