Cắt tinh hoàn ung thư chặn di căn

TP HCMÔng Mạnh, 60 tuổi, bìu trái sưng đau và có một khối cứng, bác sĩ phát hiện ung thư tinh hoàn nguy cơ di căn.

Kết quả chụp MRI tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy khối u ở tinh hoàn trái của bệnh nhân kích thước 7x8 mm, có các tổn thương nghi ngờ ung thư. PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, chỉ định phẫu thuật cắt u nhằm hạn chế nguy cơ di căn đến các cơ quan khác.

Bác sĩ Trần Huy Phước tham gia êkíp phẫu thuật cho ông Mạnh, giải thích cắt một tinh hoàn không ảnh hưởng nhiều đến chức năng sinh dục do bên còn lại kích thước bình thường, có khả năng bù trừ, tăng cường sản xuất hormone testosterone và tinh trùng để duy trì khả năng sinh sản. Ngoài ra, ông Mạnh đã có con nên đồng ý phẫu thuật cắt tinh hoàn ung thư.

Êkíp phẫu thuật đã cắt toàn bộ tinh hoàn trái, mào tinh hoàn, thừng tinh bị tổn thương. Kết quả giải phẫu sau đó khẳng định u ung thư.

Các bác sĩ phẫu thuật cắt tinh hoàn trái cho ông Mạnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

U tinh hoàn thường do tinh hoàn ẩn, giãn tĩnh mạch thừng tinh, tràn dịch màng tinh hoàn, xoắn tinh hoàn, u nang mào tinh hoàn, viêm mào tinh hoàn hoặc ung thư. U có thể lành tính hoặc ác tính. Ở giai đoạn sớm, tùy tình trạng khối u, bác sĩ có thể phẫu thuật cắt bỏ một bên tinh hoàn có khối u. Nếu u đã di căn, xâm lấn sang khu vực khác, người bệnh được chỉ định xạ trị hoặc hóa trị. Nếu phát hiện, điều trị sớm, ung thư tinh hoàn có tỷ lệ chữa khỏi đến 90% và tỷ lệ sống sót sau 5 năm trên 95%, theo bác sĩ Cương.

Nam giới nên tự kiểm tra tinh hoàn thường xuyên để kịp thời phát hiện bất thường. Nếu cảm thấy khó chịu, vướng, đau bất thường ở vùng bìu hoặc tinh hoàn, người bệnh cần sớm đến bệnh viện kiểm tra.

Hà Thanh

*Tên người bệnh đã được thay đổi