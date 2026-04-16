Cắt một quả thận triệt căn ung thư ở tuổi đôi mươi

TP HCMChị Lan, 29 tuổi, có u thận lớn song không triệu chứng, được bác sĩ phẫu thuật nội soi cắt một quả thận để triệt căn ung thư.

TS.BS Lê Phúc Liên, Trưởng đơn vị Niệu nữ, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết người bệnh không có tiền sử bệnh lý, khám sức khỏe định kỳ chụp CT phát hiện khối u khoảng 5 cm tại cực giữa và cực trên của thận.

Thông thường khi phẫu thuật u thận, bác sĩ ưu tiên hướng mổ từ sau lưng để tiếp cận mạch máu dễ dàng. Tuy nhiên, khối u của chị Lan có dấu hiệu dính vào gan và thành bụng sau, êkíp chọn phương án phẫu thuật nội soi qua đường bụng để có tầm nhìn bao quát và xử lý các điểm dính.

Sau khi mở 4 đường mổ nhỏ trên bụng người bệnh, êkíp đưa hệ thống camera nội soi vào quan sát, ghi nhận khối u vẫn nằm trọn trong thận, chưa xâm lấn sang gan hay thành bụng. Êkíp bóc tách mẫu mô khối u nằm sát tĩnh mạch chủ bụng và các nhánh động mạch thận mà không làm rách mạch máu lớn, tránh gây chảy máu ồ ạt. Mẫu mô sau đó được gửi sinh thiết lạnh ở nhiệt độ -20 đến -50 độ C.

Sau 40 phút, kết quả xác định u ác tính, giai đoạn T1. Do đó, êkíp tiến hành kẹp, cột các mạch máu nuôi thận và cắt bỏ toàn bộ thận phải chứa u để triệt căn ung thư.

Bác sĩ Liên (ở giữa) cùng êkíp phẫu thuật nội soi cắt thận phải cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nhờ can thiệp ít xâm lấn, chị Lan hồi phục tốt sau mổ, có thể đi lại nhẹ nhàng sau 3 ngày, ăn uống bình thường, vết mổ ít đau và được xuất viện. Theo bác sĩ Liên, sau khi cắt một bên thận, tiên lượng người bệnh vẫn rất khả quan, có cơ hội khỏi hoàn toàn vì ung thư giai đoạn sớm. Người bệnh có thể duy trì cuộc sống bình thường và không bị ảnh hưởng tuổi thọ nếu được chăm sóc tốt. Người bệnh không phải điều trị thêm sau mổ, cần tái khám định kỳ để kiểm tra chức năng của bên thận còn lại.

Globocan 2022 ghi nhận Việt Nam có hơn 2.200 trường hợp ung thư thận mỗi năm, xếp thứ 17 trong các loại ung thư phổ biến. Bác sĩ Liên cho hay ung thư thận thường gặp ở nam giới hơn nữ giới, phổ biến ở độ tuổi 55-74 tuổi, không thường gặp ở người dưới 45 tuổi.

Ung thư thận thường không có nguyên nhân rõ ràng và hầu như không biểu hiện triệu chứng ở giai đoạn sớm. Bác sĩ Liên khuyến cáo ngay cả người trẻ có lối sống lành mạnh cũng không nên chủ quan, nên khám sức khỏe định kỳ và siêu âm bụng mỗi năm một lần để kịp thời phát hiện bất thường, can thiệp sớm.

Bảo Anh

*Tên người bệnh đã được thay đổi