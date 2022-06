Cấp cứu vì thói quen bẻ dương vật

Nam thanh niên có thói quen bẻ “cậu bé” mỗi sáng, dẫn tới hậu quả gãy dương vật, phải phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Sáng sớm, Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Hoàng Đức, Trưởng khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu Thận học BVĐK Tâm Anh, nhận được cuộc gọi hoảng hốt cầu cứu từ một nam thanh niên vì bị gãy dương vật. Bác sĩ Đức yêu cầu bệnh nhân phải nhập viện ngay.

Bệnh nhân tuổi đôi mươi, chưa kết hôn. Anh có thói quen bẻ dương vật mỗi sáng sớm khi còn cương cứng, như cách mọi người hay bẻ ngón tay và cảm thấy khoái cảm với thói quen này. Vào buổi sáng xảy ra sự cố, sau tiếng rắc lớn của cú bẻ, dương vật xìu ngay lập tức và bầm tím.

Tiến sĩ Hoàng Đức đã chỉ định thực hiện chụp cộng hưởng từ MRI cho bệnh nhân và xác định có vết rách ở vị trí gốc dương vật. Người bệnh được rạch vết mổ nhỏ để khâu lại chỗ rách của đường ống. Ca phẫu thuật diễn ra chỉ 20 phút và sau 2 ngày, người bệnh đã được xuất viện về nghỉ ngơi tại nhà.

Hình ảnh chụp cộng hưởng từ MRI cho thấy rõ tổn thương ở gốc dương vật. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Theo bác sĩ Hoàng Đức, dương vật được cấu tạo bởi 3 khối mô cương, 2 khối thể hang xếp song song ở trên, một khối thể xốp nằm dưới bao quanh niệu đạo. Do không có xương, nên gãy dương vật không phải là gãy xương, mà là chấn thương xảy ra khi bao trắng thể hang bị rách lúc dương vật đang cương cứng, khiến cho máu chảy tràn ra các mô xung quanh thể hang và dương vật. Gãy dương vật thường xảy ra ở vị trí gốc dương vật, có những biểu hiện rõ rệt như: lập tức mất khả năng cương cứng, phát ra âm thanh lộp cộp, đau chói, chảy máu, bầm tím "dạng cà tím" và "dạng móc câu", tiểu khó, sưng bìu...

Một số trường hợp người bệnh có triệu chứng tương tự nhưng không kèm theo tiếng "bốp" và dương vật bị xìu. Đó có thể là một loại chấn thương khác như: vỡ tĩnh mạch nông dương vật, vỡ hành xốp, đứt dây chằng treo dương vật...Khi đó sẽ cần thực hiện siêu âm Doppler để loại trừ nguy cơ người bệnh bị vỡ tĩnh mạch nông chứ không phải gãy dương vật. Xét nghiệm nước tiểu, chụp X-quang niệu đạo ngược dòng, siêu âm... cũng có thể xác định được vị trí rách, chẩn đoán tổn thương niệu đạo đi kèm để phân biệt gãy dương vật và vỡ tĩnh mạch.

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Đức cho biết, các trường hợp gãy dương vật cần phải cấp cứu, tránh khả năng ảnh hưởng vĩnh viễn đến chức năng sinh dục, sinh sản và tiết niệu của nam giới. Bác sĩ sẽ can thiệp sớm, tránh máu tụ gây nhiễm trùng, hoại tử dẫn đến mất chức năng dương vật. Nếu phẫu thuật muộn, nam giới có thể để lại di chứng hẹp niệu đạo gây tiểu khó; cong vẹo hoặc phình dương vật, đau khi cương cứng, rối loạn cương... ảnh hưởng đến đời sống tình dục.

Điều trị bảo tồn nội khoa đã không còn được áp dụng trong xử trí gãy dương vật. Tùy vào mức độ và vị trí tổn thương, bác sĩ sẽ tiến hành can thiệp ngoại khoa nhằm thoát máu tụ, khâu lại các vết rách. Bác sĩ tạo đường mổ xuất phát từ rãnh quy đầu bộc lộ toàn thân dương vật tới cân Colles hoặc rạch dọc thân dương vật để tiếp cận với thể hang bị rách, lấy hết máu tụ và khâu lại bằng chỉ tan. Nếu người bệnh bị tổn thương thể xốp và niệu đạo, bác sĩ sẽ khâu lại vết rách và đặt Foley thông niệu đạo.

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Đức đang tiến hành phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh: BVĐK Tâm Anh cung cấp

Theo Tiến sĩ Hoàng Đức, nam giới trong độ tuổi 20-30 có hoạt động tình dục mạnh mẽ, có nguy cơ bị gãy dương vật cao hơn hẳn nhóm 40-50 tuổi. Nguyên nhân hàng đầu gây gãy dương vật ở Việt Nam chính là thói quen bẻ bằng tay khi dương vật đang cương cứng vào mỗi sáng. Nhóm nguyên nhân thứ hai, do phấn khích khi thủ dâm, do quan hệ tình dục thô bạo khiến cho dương vật cấn mạnh vào hội âm, khớp mu... Trường hợp hiếm gặp khác là do va chạm vào vật cứng trong quá trình sinh hoạt, nằm đè lên khi ngủ... hoặc tai nạn té ngã khi dương vật đang cương cứng...

Tiến sĩ Hoàng Đức khuyến cáo nam giới cần hạn chế thủ dâm và từ bỏ thói quen bẻ dương vật như bệnh nhân kể trên. Khi quan hệ, nên chọn tư thế an toàn, tránh quan hệ quá thô bạo. Nếu chẳng may bị gãy dương vật, nên nhanh chóng đến các cơ sở y tế chuyên khoa và cung cấp thông tin chính xác để tránh mất thời gian quý báu và can thiệp sớm, tránh các biến chứng nghiêm trọng về sau.

Hân Thái