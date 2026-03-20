Bạn chọn đi cao tốc thiếu làn khẩn cấp hay quốc lộ?

Cao tốc không có làn khẩn cấp ẩn chứa bất an, càng đòi hỏi tài xế phải tuân thủ nghiêm ngặt luật giao thông.

"Tôi không phủ nhận cao tốc thiếu làn khẩn cấp liên tục tiềm ẩn rủi ro, nhưng nói vậy không có nghĩa là quy hết trách nhiệm cho hạ tầng. Một tuyến cao tốc giới hạn 90 km/h, dù chưa có làn dừng khẩn cấp liên tục, trên thực tế vẫn an toàn hơn quốc lộ nếu tài xế đi đúng tốc độ, giữ khoảng cách và luôn chủ động trước rủi ro. Vấn đề nằm ở chỗ nhiều người đã quen chạy cao tốc theo kiểu bám đuôi, phóng nhanh, thiếu quan sát. Hạ tầng còn thiếu thì chúng ta phải chấp nhận đi cẩn trọng hơn. Không ai bắt buộc tài xế phải đi cao tốc nếu thấy bất an, bạn hoàn toàn có thể ra quốc lộ. Nhưng đã chọn cao tốc thì nên thích nghi với điều kiện thực tế thay vì đẩy toàn bộ trách nhiệm cho con đường".

Đó là quan điểm của độc giả SaoPhaiChay trước những bất an trên cao tốc thiếu làn khẩn cấp. Vụ tai nạn mới nhất trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (không có làn dừng khẩn cấp liên tục) khiến hai mẹ con tử vong vào trưa 14/3 tiếp tục làm bùng lên tranh luận về nguy cơ tai nạn khi ôtô gặp sự cố trên những đoạn cao tốc chưa có làn dừng khẩn cấp liên tục. Tình trạng này được ghi nhận trên nhiều tuyến giai đoạn 1 quy mô 4 làn như Phan Thiết - Vĩnh Hảo, Trung Lương - Mỹ Thuận, Cam Lộ - La Sơn.

Lo ngại khi phương tiện gặp sự cố trước khi tới điểm dừng, buộc phải đỗ trên làn xe chạy, rất dễ bị xe phía sau tông, bạn đọc Ngothanhnhan bình luận: "Tôi cho rằng cao tốc không có làn dừng khẩn cấp rất nguy hiểm. Khi xe bị sự cố, tài xế phải quan sát rồi mở cửa đi ra sau lấy dụng cụ cảnh báo, rồi chạy tiếp về phía sau ít nhất cũng 100-200 m để đặt cảnh báo, chắc cũng tốn không dưới 2 phút mới xong. Với cao tốc nước ta hiện tại, với mật độ xe lưu thông cao, liệu trong khoảng thời gian đó có đủ an toàn để tài xế xử lý? Nên rất mong vấn đề làn khẩn cấp cho mọi cao tốc hay đường xe chạy có tốc độ cao được xem xét sớm để giảm rủi ro cho người tham gia giao thông".

Cùng chung suy nghĩ, độc giả Leminhha bày tỏ quan ngại: "Đường cao tốc mà không có làn khẩn cấp liên tục sẽ vô cùng nguy hiểm với cả những tài xế rất có ý thức. Tôi lấy một ví dụ lái xe đoạn cao tốc Cao Bồ - Cầu Giẽ, ở đấy mỗi bên có hai làn xe, có làn dừng đỗ khẩn cấp liên tục, tốc độ xe cho phép chạy tối đa 120 km/h nên tôi cảm thấy rất thoải mái, an toàn. Trong khi đó, những đoạn cao tốc mà mỗi bên có hai làn xe nhưng không có làn dừng đỗ khẩn cấp hoặc có làn dừng đỗ khẩn cấp không liên tục thì tôi phải đi với tốc độ tối đa 90 km/h, cảm giác rất bí, nguy hiểm luôn rình rập".

Trong khi đó, nhìn nhận sự việc dưới góc độ khác, bạn đọc Nguyễn Hoàn phản biện: "Nhiều người đòi hỏi phải có thêm làn khẩn cấp hay mở rộng cao tốc, nhưng họ không hiểu rằng, đất nước còn cần rất nhiều tiền cho hạ tầng, sắp tới còn có đường sắt cao tốc Bắc - Nam, sân bay Long Thành các giai đoạn sau... nên chỉ có cách là đầu tư cao tốc phân kỳ, hoặc BOT. Trong khi đó, thiếu làn dừng khẩn cấp liên tiếp chỉ là một trong nhiều nguyên nhân. Nếu nhiều người lái xe không thay đổi thói quen chạy bám sát nhau, dừng đỗ khẩn cấp không có thiết bị cảnh báo, sử dụng làn khẩn cấp không đúng mục đích... thì dù có tăng thêm nhiều làn xe tai nạn vẫn xảy ra mà thôi".

"Cao tốc ở Nhật Bản cũng đâu có làn khẩn cấp liên tục đâu, họ cũng bố trí các điểm dừng ngắt quãng khá xa nhau. Thậm chí, có rất nhiều tuyến cao tốc chỉ có hai làn xe, không được bố trí làn khẩn cấp, nhưng người dân vẫn đi lại bình thường đó thôi. Do đó, cá nhân tôi cho rằng việc cao tốc tại Việt Nam có nhiều tuyến mới chỉ có hai làn xe mà chưa bố trí làn khẩn cấp dọc tuyến là hoàn toàn bình thường. Các tài xế trước khi tham gia trên các tuyến cao tốc dạng này cũng nên tìm hiểu trước và có sự chuẩn bị kỹ hơn. Điều đó vừa tránh rủi ro cho chính người tham gia giao thông, mà còn đảm bảo an toàn cho chính phương tiện do mình điều khiển", bạn đọc Thuyanhhamytunglam bổ sung.

