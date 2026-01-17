Nhiều tài xế bám làn trái cao tốc vì 'không sai luật'

Nhiều tài xế nghĩ không chạy quá tốc độ tối đa 120 km/h là có thể bám làn trái cao tốc, trong khi lẽ ra làn đó chỉ để vượt.

Tôi từng khá ngạc nhiên khi mới bắt đầu lái xe đường dài ở Việt Nam. Trên nhiều tuyến cao tốc, dù không vượt quá tốc độ tối đa 120 km/h, không vượt xe nào, nhiều tài xế vẫn ung dung chạy ở làn ngoài cùng bên trái chỉ vì trống xe, đường thoáng. Họ cho rằng mình chạy đúng tốc độ, không vi phạm thì chẳng có lý do gì phải nhường làn.

Tôi từng gặp một tình huống trên cao tốc khiến mình phải nhìn lại thói quen này. Hôm đó, tôi lái xe trên một tuyến cao tốc đông vừa phải. Tôi chạy ở làn giữa, tốc độ khoảng 90 km/h. Phía bên làn trái, một xe con bám làn trái (vận tốc tối đa 120 km/h), chạy đều đều, không vượt ai. Rồi phía sau vang lên tiếng còi hụ. Một xe cứu thương đang tiến tới. Nhưng làn trái - lẽ ra phải là lối thoát nhanh nhất - lại bị chiếm dụng bởi những xe chạy "đúng tốc độ".

Tài xế kia cũng muốn đánh lái sang làn bên để nhường đường, nhưng khốn nỗi đó lại là nơi xe tải và xe khách đang chiếm phần lớn mặt đường. Tôi thấy rõ sự lúng túng của tài xế: không biết nhường thế nào, không đủ khoảng trống để tạt vào, mọi thao tác đều chậm đi trong khi từng giây đều quan trọng.

>> Nhiều tài xế nháy đèn đòi vượt dù tôi lái xe 118 km/h trên cao tốc

Từ trải nghiệm đó, tôi càng để ý hơn đến cách các làn đường được sử dụng. Ở nhiều nước phát triển, làn ngoài cùng bên trái gần như mặc định là làn vượt. Xe chỉ xuất hiện ở đó khi cần vượt, vượt xong thì lập tức quay lại làn bên cạnh. Nhờ vậy, dòng xe phía sau luôn có không gian di chuyển, và các phương tiện khẩn cấp có một "hành lang" tự nhiên để đi nhanh khi cần.

Ở Việt Nam thì ngược lại, làn trái thường được coi là làn "đẹp", ít xe, dễ chạy. Nhưng khi ai cũng muốn phần thuận lợi cho riêng mình, cái giá phải trả là sự ùn ứ, bực bội và rủi ro tiềm ẩn cho toàn bộ dòng xe.

Tôi không cho rằng đa số tài xế cố tình cản trở người khác. Nhiều người chỉ nghĩ đơn giản: mình không chạy quá tốc độ, không sai luật thì cứ đi. Nhưng cao tốc không chỉ cần tuân thủ tốc độ, mà còn cần sử dụng làn đường một cách văn minh. Một làn xe ngoài cùng luôn thông thoáng không chỉ giúp người muốn vượt an toàn hơn, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho xe công vụ, xe cứu thương, xe cứu hỏa khi họ cần đi gấp...

Tôi nghĩ, để giao thông cao tốc vận hành hiệu quả hơn, bên cạnh hạ tầng và chế tài, điều quan trọng là thay đổi thói quen. Chỉ cần một nguyên tắc đơn giản: làn trái để vượt, vượt xong thì quay về, chúng ta có thể giảm rất nhiều căng thẳng, nguy hiểm và cả những tình huống "giá như" không đáng có trên cao tốc Việt Nam.

Tu Du