Xe tải tông ôtô dừng trên cao tốc, hai mẹ con tử vong

Khánh HòaÔtô 5 chỗ dừng trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo bị xe tải tông từ phía sau, khiến hai mẹ con tử vong, người chồng nguy kịch, trưa 14/3.

Gần 12h, anh Nguyễn Văn Vẹn, 31 tuổi, lái xe tải biển số TP HCM chạy trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo theo hướng từ TP HCM ra các tỉnh phía Bắc. Khi đến địa phận xã Phước Hà, xe tải va chạm với ôtô 5 chỗ đang dừng ở làn đường ngoài cao tốc.

Ôtô 5 chỗ bị biến dạng sau vụ tai nạn. Ảnh: Minh Nhi

Cú tông mạnh khiến cả hai xe hư hỏng, trong đó ôtô 5 chỗ bị biến dạng nặng. Ba người trong xe được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, cách hiện trường hơn 15 km. Tuy nhiên, người vợ và con nhỏ không qua khỏi do chấn thương nặng; nam tài xế 39 tuổi nguy kịch. Anh Vẹn bị xây xước nhẹ.

Tai nạn khiến giao thông trên cao tốc qua khu vực này ùn tắc cục bộ. Lực lượng Cảnh sát giao thông cùng đơn vị quản lý tuyến đường sau đó có mặt điều tiết phương tiện, khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Hướng tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, một trong 5 đoạn kết nối TP HCM với Nha Trang. Đồ họa: Tâm Thảo

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo dài hơn 78 km, thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam, đi qua địa phận Khánh Hòa và Ninh Thuận, khai thác từ tháng 4/2024. Tuyến có 4 làn xe, rộng 17 m, tốc độ tối đa 90 km/h, tổng vốn đầu tư hơn 8.900 tỷ đồng.

Từ năm 2025 đến nay, tuyến cao tốc này ghi nhận nhiều sự cố giao thông như cháy xe tải, xe khách, chủ yếu do phương tiện gặp trục trặc kỹ thuật khi chạy tốc độ cao.

Bùi Toàn