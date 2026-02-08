Căng da bằng chỉ collagen hiệu quả bao lâu?

Tôi 38 tuổi, da mặt có dấu hiệu chùng nhão, được tư vấn căng da bằng chỉ collagen. Sau 1-2 năm khi chỉ tan thì hiệu quả thế nào, da có bị chảy xệ? (Phương Uyên, Ninh Bình)

Trả lời:

Căng da bằng chỉ collagen là phương pháp trẻ hóa da xâm lấn tối thiểu, trong đó bác sĩ đưa các sợi chỉ sinh học tự tiêu (như PDO, PLLA, PCL) vào lớp mô dưới da nhằm nâng đỡ vùng da chảy xệ và kích thích tái tạo collagen. Khi chỉ được cấy vào cơ thể, chúng được nhận diện như một "dị vật sinh học", kích hoạt phản ứng bảo vệ tự nhiên, thúc đẩy tăng sinh collagen và elastin quanh chỉ. Các mấu gai trên thân chỉ như những điểm neo, nơi collagen được hình thành mạnh mẽ nhất, giúp cố định mô và treo nâng làn da chùng nhão.

Hiệu quả căng da bằng chỉ collagen thường duy trì 3-5 năm, tùy loại chỉ sử dụng, tình trạng lão hóa ban đầu, kỹ thuật thực hiện và cách chăm sóc sau thủ thuật. Sợi chỉ sinh học tan dần trong khoảng 6-8 tháng, nhưng trong quá trình này và cả sau khi chỉ tan, cơ thể tiếp tục tăng sinh collagen và elastin quanh đường chỉ, tạo nên hệ thống nâng đỡ mô mới giúp da duy trì độ săn chắc và đàn hồi. Do đó, khi chỉ tan hoàn toàn, da không bị xấu đi hay chảy xệ nhanh hơn so với ban đầu. Chất lượng da thường vẫn tốt hơn thời điểm chưa can thiệp, trừ trường hợp lão hóa tiến triển tự nhiên hoặc kỹ thuật thực hiện không phù hợp.

Bác sĩ Thủy tư vấn cho một phụ nữ về phương pháp căng da bằng chỉ collagen. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Căng da bằng chỉ collagen được chỉ định cho các vùng da có tình trạng chảy xệ nhẹ đến trung bình và cần nâng đỡ mô mềm, như rãnh mũi - má, vùng trán, nâng cung mày, tạo đường viền hàm, thon gọn vùng cổ; một số vùng cơ thể như da bụng chùng nhẹ sau sinh hoặc treo ngực mức độ nhẹ. Phương pháp này không được khuyến cáo cho các thủ thuật tạo hình cần thay đổi cấu trúc nâng đỡ sâu như nâng mũi hoặc nâng mông, do chỉ sinh học không đủ khả năng duy trì hình dạng lâu dài và tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nếu sử dụng sai chỉ định.

Căng da bằng chỉ collagen có nhiều ưu điểm như ít xâm lấn, không gây đau nhiều như phẫu thuật căng da, không để lại sẹo dài và không cần nghỉ dưỡng dài. Sau thủ thuật chỉ còn các dấu kim nhỏ, có thể sưng, bầm, đau nhẹ, người điều trị có thể sinh hoạt bình thường. Biến chứng như lệch chỉ, lộ chỉ, nhiễm trùng có thể xảy ra nếu thực hiện không đúng kỹ thuật hoặc tại cơ sở không đảm bảo vô khuẩn. Bạn nên làm đẹp tại bệnh viện được cấp phép đầy đủ, bởi bác sĩ có trình độ chuyên môn trong điều trị da liễu - thẩm mỹ, giúp đánh giá đúng, kiểm soát rủi ro và tối ưu hóa kết quả, tránh các biến chứng.

Sau khi căng da bằng chỉ collagen, cần chăm sóc đúng cách. Vài ngày đầu hạn chế cử động mạnh vùng được can thiệp, tránh massage, xoa bóp hoặc tác động lực mạnh lên da. Giữ vùng da sạch, khô và tuân thủ chỉ định dùng thuốc của bác sĩ. Tránh trang điểm sớm, kiêng rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích vì có thể ảnh hưởng đến quá trình lành mô và tăng sinh collagen. Tránh vận động mạnh, xông hơi, tắm nước nóng và tiếp xúc nhiệt cao trong ít nhất 1-2 tuần. Tái khám đúng lịch để bác sĩ theo dõi quá trình hồi phục và kịp thời xử trí nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường như đau tăng, sưng kéo dài, đỏ hoặc nhiễm trùng.

BS.CKI Bế Thu Thủy,

Khoa Thẩm mỹ

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội