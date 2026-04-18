Cận thị nhẹ có nên đeo kính?

Tôi cận khoảng 0,75-1 độ, nhìn xa hơi mờ nhưng vẫn sinh hoạt bình thường. Có cần đeo kính thường xuyên không, nếu không đeo ảnh hưởng gì đến mắt? (Mai Hạnh, 20 tuổi)

Trả lời:

Cận thị là tật khúc xạ xảy ra khi các tia sáng hội tụ phía trước võng mạc thay vì hội tụ tại một điểm trên võng mạc. Điều này khiến người cận thị chỉ nhìn rõ các vật ở gần, trong khi vật càng xa thì càng thấy mờ. Kính cận là thấu kính phân kỳ, giúp điều chỉnh điểm hội tụ ánh sáng về đúng vị trí trên võng mạc, để người cận thị nhìn rõ hơn. Người bị cận thị cần đeo kính hay không phụ thuộc vào độ tuổi, độ cận và nhu cầu nhìn xa.

Với tình trạng cận thị nhẹ, dưới một độ, khả năng điều tiết của mắt vẫn tốt, vẫn có thể sinh hoạt bình thường, chưa cần đeo kính thường xuyên. Tuy nhiên, người cận thị nên đeo kính khi cần nhìn xa nhiều như học tập hay thực hiện các công việc yêu cầu tập trung cao, quan sát tỉ mỉ (đọc sách, may vá, lái xe, làm việc máy tính...) để giảm tình trạng mắt phải điều tiết quá mức.

Người cận thị từ một độ trở lên nên đeo kính để tránh mỏi mắt, nhức đầu, giảm tập trung, đặc biệt 2-3 độ cần đeo thường xuyên để đảm bảo thị lực và hạn chế tăng độ, biến chứng.

Nhân viên y tế đang kiểm tra thị lực cho người cận thị. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn đã trên 18 tuổi, độ cận thường khá ổn định và ở mức nhẹ. Không cần đeo kính liên tục song nên dùng khi nhìn xa, di chuyển hoặc làm việc nhiều với máy tính. Khi mới đeo kính có thể xuất hiện cảm giác nhức đầu, chóng mặt do mắt chưa quen, tình trạng này sẽ giảm sau vài ngày.

Để bảo vệ mắt và hạn chế tăng độ cận, bạn nên điều chỉnh thói quen sinh hoạt hằng ngày. Cho mắt nghỉ ngơi sau mỗi 20-30 phút học tập, làm việc, nhất là khi sử dụng máy tính, điện thoại, tivi, đảm bảo môi trường đầy đủ ánh sáng; tăng thời gian hoạt động ngoài trời; khám mắt định kỳ...

Duy trì chế độ dinh dưỡng khoa học, giàu vitamin và khoáng chất. Bạn có thể bổ sung dưỡng chất chuyên biệt cho mắt như tinh chất broccophane thiên nhiên (chiết xuất bông cải xanh broccoli) giúp gia tăng thioredoxin (một loại protein nhỏ hoạt động như chất chống oxy hóa khử), hỗ trợ cân bằng thành phần và tỷ lệ protein của thủy tinh thể, góp phần làm chậm tiến triển của tật cận thị.

Bác sĩ Hoàng Quyết Tiến

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM