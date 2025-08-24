Cận thị nặng có làm tăng nguy cơ đục thủy tinh thể?

Tôi bị cận thị 21 năm, mắt phải 8,5 độ, mắt trái 9,25 độ, có nguy cơ bị đục thủy tinh thể không? (Minh Ngọc, 30 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Cận thị nặng, nhất khi kéo dài nhiều năm, là yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng mắc các bệnh mắt khác như đục thủy tinh thể, bong võng mạc và glôcôm. So với người không bị cận, người có độ cận cao (trên 6 độ) có nguy cơ mắc đục thủy tinh thể sớm hơn khoảng 3 lần và điều trị cũng phức tạp hơn.

Theo các nghiên cứu lâm sàng và dịch tễ học, người bị cận thị nặng (trên 10 độ) có nguy cơ phát triển đục thủy tinh thể sớm cao hơn người cận nhẹ, đặc biệt là thể đục dưới bao sau và đục nhân vùng trung tâm. Một trong những cơ chế gây bệnh là do nhãn cầu dài bất thường làm thay đổi dòng lưu thông thủy dịch, dẫn đến rối loạn chuyển hóa tại thủy tinh thể. Stress oxy hóa mạn tính cũng ảnh hưởng lên bao và nhân thể thủy tinh kèm giảm tưới máu do teo hắc mạc và thoái hóa võng mạc, vốn thường gặp ở người cận thị nặng lâu năm.

Trong đó, đục dưới bao sau là dạng đục thủy tinh thể có thể làm giảm thị lực trung tâm rõ rệt ngay cả khi mức độ đục còn nhẹ và thường không cải thiện bằng kính gọng. Do đó, phẫu thuật sớm hơn giúp duy trì chất lượng thị giác.

Người bị cận thị nặng, nhất từ sau 30 tuổi, cần được theo dõi định kỳ không chỉ về tình trạng võng mạc mà cả thể thủy tinh. Khám chuyên sâu như soi đáy mắt, chụp cắt lớp võng mạc (OCT) hoàng điểm và thần kinh thị giác rất cần thiết, ngay cả khi thị lực chưa giảm đáng kể.

Bác sĩ phẫu thuật thay thủy tinh thể. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nếu bạn có biểu hiện nhìn mờ bất thường, nhất là không cải thiện khi đeo kính, cần được khám chuyên khoa kịp thời để tránh bỏ sót tổn thương tiềm ẩn. Chăm sóc mắt đúng cách như đeo kính râm chống tia UV, bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, tránh hút thuốc lá, kiểm soát tốt các bệnh mạn tính... cũng đóng vai trò quan trọng trong việc làm chậm tiến triển đục thủy tinh thể. Chủ động khám mắt và tuân thủ hướng dẫn bác sĩ có thể bảo vệ thị lực.

ThS.BS Tăng Ngọc Anh

Phó khoa Mắt, Trung tâm Mắt Công nghệ cao

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM