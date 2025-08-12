Cận thị có tự hết không?

Con gái tôi 10 tuổi, cận 2 độ. Có phải khi lớn lên mắt sẽ hết cận thị không, cần làm gì tránh tăng độ? (Thu Hoài, Lâm Đồng)

Trả lời:

Cận thị không thể tự hết khi trẻ lớn lên hay khi về già. Đây là tật khúc xạ, xảy ra khi nhãn cầu phát triển dài hơn bình thường, khiến hình ảnh hội tụ phía trước thay vì đúng trên võng mạc. Sự thay đổi mang tính cấu trúc giải phẫu của mắt và một khi đã xảy ra thì không thể tự điều chỉnh lại nếu không có can thiệp chuyên khoa.

Một số người nghĩ về già sẽ hết cận bởi sự xuất hiện của viễn thị do lão hóa, thường bắt đầu từ tuổi 40 trở đi. Khi ấy, thủy tinh thể trong mắt mất dần độ đàn hồi, khiến mắt khó điều tiết để nhìn gần. Người cận thị đến độ tuổi này thường có cảm giác "đỡ cận" vì có thể đọc sách ở khoảng cách gần mà không cần tháo kính, trong khi người không cận phải đeo kính lão để đọc. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cận thị đã biến mất, mà chỉ là tình trạng viễn lão và cận thị đang bù trừ cho nhau tạm thời. Về mặt bản chất, mắt vẫn bị cận thị.

Với trẻ em, độ cận có xu hướng tăng nhanh trong giai đoạn 7-18 tuổi nếu không được kiểm soát tốt. Vì vậy, kết hợp chăm sóc mắt và can thiệp y khoa sớm giúp hạn chế độ cận tăng nhanh đồng thời bảo vệ thị lực của trẻ trong tương lai.

Bạn nên cho bé khám mắt định kỳ mỗi 6 tháng một lần để theo dõi sự tiến triển độ cận. Điều chỉnh thói quen sinh hoạt cũng đóng vai trò quan trọng như hướng dẫn bé ngồi học đúng tư thế, giữ khoảng cách tối thiểu 30-35 cm khi đọc sách, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử quá 45 phút mỗi lần, khuyến khích con tham gia các hoạt động ngoài trời ít nhất 1-2 giờ mỗi ngày.

Điều dưỡng kiểm tra thị lực cho người cận thị. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Về điều trị, hiện có các giải pháp kiểm soát tiến triển cận thị ở trẻ, có thể kể đến như kính thuốc đặc biệt (kính đa tròng, kính phân bổ tiêu cự), kính áp tròng cứng đeo ban đêm Ortho-K hay nhỏ thuốc giãn điều tiết. Tùy vào mức độ cận và độ tuổi của con bạn, bác sĩ tư vấn phương án phù hợp.

BS.CKI Nguyễn Đức Huy

Trung tâm Mắt Công nghệ cao

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM