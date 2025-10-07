Cận một bên mắt có cần đeo kính không?

Con tôi 8 tuổi, mắt trái bình thường, mắt phải cận 1,25 độ. Bé bị cận một bên mắt có nguy hiểm, cần đeo kính điều chỉnh không? (Thu Ngân, Hà Nội)

Trả lời:

Cận thị một bên mắt là tình trạng lệch khúc xạ khá phổ biến, nguyên nhân có thể do thói quen sinh hoạt, yếu tố di truyền hay môi trường. Khi thường xuyên sử dụng một mắt để nhìn ở khoảng cách gần, ví dụ như đọc sách, sử dụng máy tính..., có thể một mắt sẽ phải hoạt động và tập trung nhiều hơn, dẫn đến cận thị. Thói quen thường gặp gây ra cận thị lệch một bên là nằm nghiêng về một bên để đọc sách hay xem điện thoại. Do ở tư thế này, hai mắt nhìn không cân bằng nhau sẽ có một mắt nhìn chủ yếu, mắt này hoạt động nhiều hơn nên dễ có nguy cơ cận nặng và tốc độ tăng cận nhanh hơn.

Môi trường ánh sáng không đủ hoặc quá mạnh có thể khiến một mắt phải làm việc nhiều hơn, cũng có nguy cơ cận. Các chấn thương vùng mắt, gây tổn thương thể thủy tinh, giác mạc hoặc võng mạc dẫn đến sự khác biệt về độ cận thị giữa hai mắt. Một số trường hợp do yếu tố di truyền, bẩm sinh, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển và hình thành của mắt, khiến một mắt phát triển bất thường, mắc tật khúc xạ. Đeo kính không đúng số cũng là một trong những nguyên nhân gây cận một bên mắt.

Nhân viên y tế đang kiểm tra tình trạng mắt cho bé trai. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ngoài nhìn mờ ở một mắt do chênh lệch khúc xạ giữa hai mắt, người cận thị có thể nhìn đôi. Khi tập trung nhìn gần, mắt phải nỗ lực nhiều hơn để điều tiết, dẫn đến mỏi mắt, đau đầu, cảm thấy khó chịu, nhức mắt khi tiếp xúc với ánh sáng mạnh.

Bé nhà bạn bị cận thị một bên mắt nên đeo kính đúng độ giúp bù đắp sự chênh lệch độ cận thị giữa hai mắt, cải thiện thị lực, hạn chế các triệu chứng như nhìn mờ, nhìn đôi, mỏi mắt... Nếu gặp nhiều phiền toái vì kính gọng, bạn có thể cân nhắc cho bé sử dụng kính áp tròng hoặc kính Ortho-K đeo ban đêm. Khi bé đủ tuổi, phẫu thuật giúp cải thiện đáng kể thị lực, giảm chênh lệch độ cận thị giữa hai mắt.

Bạn cũng nên lưu ý môi trường học tập, lối sinh hoạt khoa học của con để hạn chế tình trạng tăng khúc xạ. Bé nên hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử, tăng cường thời gian hoạt động ngoài trời. Không gian học tập nên có cường độ ánh sáng thích hợp, nghỉ ngơi hợp lý, có thể thực hiện theo nguyên tắc 20-20-20, mỗi 20 phút làm việc hoặc học tập, hãy nhìn xa khoảng 20 feet (tức 6 m) trong ít nhất 20 giây. Khám định kỳ cho bé để theo dõi tình trạng tiến triển cận thị nhằm kiểm soát biến chứng tiềm ẩn.

ThS.BS Lê Thanh Huyền

Trung tâm Mắt Công nghệ cao

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh