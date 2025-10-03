'Lắp hàng nghìn Camera AI không chỉ để xử phạt vi phạm giao thông'

'Tôi mong lực lượng chức năng sẽ có thể phát huy hết các tiện ích của hệ thống camera AI chứ không chỉ dừng lại ở chuyện bắt phạt nguội'.

"Lắp camera AI giám sát giao thông toàn quốc là điều rất cần thiết. Ngoài việc giúp nâng cao ý thức của người tham gia giao thông thì nó còn hỗ trợ rất nhiều lĩnh vực, hoạt động khác của xã hội. Mong rằng CSGT sẽ có thể phát huy hết tiện ích của công nghệ AI chứ không chỉ dừng lại ở chuyện phạt nguội. Ví dụ như chúng ta có thể dùng camera AI để cảnh báo phía trước, phía sau nhưng đoạn đường nguy hiểm, có sự cố như tai nạn, sạt lở... giúp cho người tham gia giao thông có thể tránh được hiểm họa".

Đó là quan điểm của độc giả Hoangbichthuy về đề xuất lắp hàng nghìn camera AI giám sát giao thông toàn quốc mới được Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) nêu ra. Hệ thống camera AI sẽ tham gia điều tiết giao thông và cung cấp thông tin mật độ phương tiện cho người dân. Theo kế hoạch, camera AI sẽ đo đếm lưu lượng phương tiện, nhận diện hơn 20 hành vi vi phạm phổ biến như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn... Hệ thống sau đó trích xuất hình ảnh, clip, kèm dữ liệu về tuyến đường, thời gian, hành vi vi phạm. Thông tin được đối chiếu với cơ sở dữ liệu đăng ký xe để nhận diện chủ phương tiện, trước khi CSGT rà soát và đưa ra quyết định xử phạt.

Chỉ ra những ưu việt của hệ thống camera AI, bạn đọc Phamsinh lấy dẫn chứng từ kinh nghiệm của thế giới: "Ở Hàn quốc, người ta lắp camera AI tích hợp lên app luôn. Người dân có thể xem ở khu vực đó có mưa không, tình trạng giao thông đang thế nào để chọn lộ trình phù hợp. Nếu nước ta cũng tích hợp được như vậy để người dân có thể xem trực tiếp thì quá tốt".

Cũng ủng hộ lắp đặt camera AI, tuy nhiên độc giả Thaiduongduy cho rằng cần có sự điều chỉnh hợp lý: "Triển khai lắp đặt camera Al là cần thiết, song thiết nghĩ cũng nên có khoảng thời gian và lộ trình thử nghiệm trên các loại đường (cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ) khu phố, thị trấn và đô thị... Từ đó, cơ quan quản lý mới có thể phân tích, đánh giá về hiệu quả, tính kinh tế, những khó khăn, thuận lợi... Nếu thật sự phù hợp với giao thông của từng loại đường, từng khu vực thì mới nên triển khai rộng rãi và đồng bộ.

Song song với đó là hạ tầng giao thông cũng phải được đảm bảo hoàn chỉnh từ mặt đường, làn đường, vạch kẻ chỉ đường, phân làn, hệ thống đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng, các hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn... Có như thế thì mới thực sự phát huy được vai trò giám sát giao thông khoa học, công khai, minh bạch, giúp cho người và phương tiện tham gia giao thông thật sự an toàn, và chấp hành nghiêm chỉnh Luật giao thông đường bộ".

Đồng quan điểm, bạn đọc Trantoe nhấn mạnh: "Việc lắp đặt các thiết bị giám sát phương tiện giao thông trên đường hiện nay là rất thiết thực nhưng sẽ thiếu hiệu quả nếu không tổ chức giao thông một cách đồng bộ. Do đó, cần rà soát lại toàn bộ tuyến phố hiện nay và phân tích nhu cầu giao thông trên từng trục đường, hướng đi để tổ chức chiều đường và các điểm giao thông tĩnh, hài hòa với lưu thông trên tuyến.

Thực tế đường phố Hà Nội không quá bé để lưu thông nhưng do tổ chức giao thông quá tệ dẫn tới người dân đi lại lộn xộn, đỗ dừng xe bừa bãi, lấn chiếm lòng đường khắp nơi khiến luồng giao thông bị ứ trệ, sinh ra tắc đường. Việc ùn tắc đường không phải do sự cố khách quan nếu diễn ra quá thường xuyên. Nó sẽ bào mòn dần ý thức tuân thủ giao thông của người dân. Khi tổ chức giao thông tốt dần lên, đi lại thuận lợi lại có thiết bị giám sát thì tự khắc ý thức người dân tham gia giao thông sẽ nâng lên".

"Tôi cũng đồng ý với đề xuất trên. Tuy nhiên cũng cần có mức phạt phù hợp hơn. Hiện tại, mức phạt vi phạm giao thông dường như đang quá cao so với thu nhập người dân. Những lỗi nhẹ và dễ vô tình mắc phải do biển báo bị khuất, không rõ ràng, đèn tín hiệu bị lỗi... thì cần có mức phạt nhắc nhở, tùy vào số lần vi phạm mà tăng dần lên thay vì phạt nặng ngay. Tóm lại, pháp luật cần đi đôi với bối cảnh", độc giả Lethienquoc nói thêm.

Lê Phạm tổng hợp