Đề xuất lắp hàng nghìn camera AI giám sát giao thông toàn quốc

Cục CSGT đã trình Bộ Công an đề án lắp đặt hàng nghìn camera AI hiện đại để giám sát, phát hiện vi phạm và hỗ trợ điều tiết giao thông trên toàn quốc.

Ngày 2/10, Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết hệ thống camera AI sẽ tham gia điều tiết giao thông và cung cấp thông tin mật độ phương tiện cho người dân. Khi được triển khai, dữ liệu từ camera sẽ giúp người dân lựa chọn thời gian, lộ trình phù hợp, giảm ùn tắc và tai nạn.

Đề án được xây dựng trên cơ sở hoàn thiện Trung tâm chỉ huy giao thông hai cấp, gồm trung tâm cấp 1 đặt tại Cục CSGT và cấp 2 tại 34 công an tỉnh, thành phố. Hiện 9 camera AI thế hệ mới hiđã được lắp thử nghiệm trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Km20, và một số tuyến phố trung tâm Hà Nội như Phạm Văn Bạch.

Camera AI sẽ được lắp đặt dày đặc, giúp điều tiết giao thông, phát hiện lỗi vi phạm. Ảnh: Việt An

Theo kế hoạch, camera AI sẽ đo đếm lưu lượng phương tiện, nhận diện hơn 20 hành vi vi phạm phổ biến như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn... Hệ thống sau đó trích xuất hình ảnh, clip, kèm dữ liệu về tuyến đường, thời gian, hành vi vi phạm. Thông tin được đối chiếu với cơ sở dữ liệu đăng ký xe để nhận diện chủ phương tiện, trước khi CSGT rà soát và đưa ra quyết định xử phạt.

Cục CSGT cho biết khi hệ thống hoàn thiện, camera AI sẽ giám sát giao thông như cảnh sát tuần tra trên đường, vừa phát hiện vi phạm vừa hỗ trợ điều tiết luồng phương tiện. Đồng thời, hình ảnh và dữ liệu được sử dụng để đào tạo AI, nhằm nâng cao khả năng tự động phát hiện nhiều hành vi vi phạm hơn trong tương lai.

Việt An