Cách phục hồi da sau khi tiếp xúc với nắng gắt

Sau khi tiếp xúc với nắng gắt nên làm mát da tức thì, cấp ẩm, bổ sung nước và khoáng chất, tránh tác động mạnh lên da.

Dù che chắn và thoa kem chống nắng khi tiếp xúc với ánh nắng gay gắt song làn da vẫn có thể bị rám nắng, đỏ da... Các tổn thương này gây đau rát, bong tróc và có thể làm tăng nguy cơ ung thư da nếu tình trạng lặp lại liên tục. ThS.BS.CKI Trần Nguyễn Anh Thư, khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, hướng dẫn các bước xử lý đúng cách ngay sau khi da tiếp xúc với nắng gắt.

Làm mát

Nếu nhận thấy da nóng rát hoặc đỏ lên, hãy nhanh chóng di chuyển vào bóng râm hoặc phòng mát. Dùng khăn mềm thấm nước mát đắp lên vùng da bị tổn thương, khoảng 10-15 phút để hạ nhiệt. Tránh chườm đá trực tiếp lên da.

Cấp ẩm

Sử dụng sản phẩm dưỡng ẩm chứa thành phần làm dịu như lô hội, vitamin E, panthenol... giúp giảm viêm, hỗ trợ tái tạo da và ngăn bong tróc. Nên thoa kem dưỡng ẩm nhiều lần trong ngày để duy trì độ ẩm.

Bổ sung nước và khoáng chất

Uống đủ hai lít nước mỗi ngày, ưu tiên nước lọc và các loại nước ép giàu vitamin C, E giúp chống oxy hóa, tăng cường quá trình phục hồi da cháy nắng và giảm viêm để da khỏe mạnh hơn. Bổ sung rau xanh, trái cây tươi và các loại hạt như cam, dâu tây, hạt hạnh nhân, quả óc chó... có thể tăng sức đề kháng cho da.

Bác sĩ Thư kiểm tra da cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tránh tác động mạnh lên da

Không cào gãi, chà xát, tẩy tế bào chết hoặc dùng xà phòng tẩy mạnh trong vài ngày sau khi bị cháy nắng vì có thể khiến da nhiễm trùng và làm tổn thương thêm nghiêm trọng.

Sử dụng kem chống nắng khi ra ngoài

Sau khi da đã ổn định, tiếp tục bảo vệ da bằng kem chống nắng phổ rộng (SPF 30 trở lên), thoa lại kem sau mỗi 2 giờ nếu hoạt động ngoài trời. Hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào giờ cao điểm (10h-16h). Đội thêm mũ rộng vành, kính râm và quần áo dài tay để hạn chế tia UV tiếp xúc trực tiếp với da.

Minh Hương