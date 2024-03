Cách làm thon gọn hàm không cần phẫu thuật?

Tôi bị tăng cân sau sinh con, vùng hàm vốn hơi chữ điền nay bạnh ra thêm. Cách nào để hàm thon gọn hơn nhưng không phẫu thuật gọt hàm hoặc hút mỡ? (Minh Thu, 32 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Trường hợp hàm vuông do khung xương hàm to chỉ có thể sử dụng phương pháp phẫu thuật gọt xương để làm thon gọn. Hàm to do cơ cắn lớn, nọng cằm có nhiều phương pháp điều trị không cần phẫu thuật. Chị nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa da liễu, thẩm mỹ da để xác định nguyên nhân hàm vuông, mặt chảy xệ hoặc tăng thể tích vùng góc hàm, từ đó chọn phương pháp phù hợp.

Dưới đây là một số phương pháp điều trị thon gọn hàm không cần động đến dao kéo phổ biến hiện nay.

Tiêm botox: Botox (viết tắt của botulinum toxin) có nguồn gốc từ vi khuẩn clostridium botulinum. Botox được sử dụng trong y tế thường thuộc type A, với liều lượng ở mức không gây ngộ độc. Thuốc được dùng để điều trị các bệnh rối loạn cơ hoặc thần kinh. Trong ngành thẩm mỹ, đây là liệu pháp làm thon gọn hàm, vai, bắp chân; điều trị cười hở lợi; xóa nhăn, trẻ hóa da; giảm tăng tiết mồ hôi.

Cơ chế hoạt động của botox là ức chế dẫn truyền thần kinh (chặn các tín hiệu được truyền từ dây thần kinh đến các cơ), khiến khối cơ thư giãn, giảm khả năng hoạt động, không co lại được. Botox chỉ tác động đến vùng cơ, không có tác dụng điều chỉnh vùng xương hàm.

Bác sĩ dùng kim tiêm nhỏ đưa botox vào sâu trong cơ cắn ở hai bên góc hàm. Sau đó cơ cắn thư giãn rồi dần suy yếu, khối lượng cơ giảm nhẹ. Khoảng một tháng sau, cơ giảm kích thước và teo lại, giúp hàm nhỏ lại, tạo đường viền hàm rõ nét hơn. Độ gọn hàm tùy vào cơ địa và lượng thuốc tiêm ở từng trường hợp.

Tuy nhiên, thuốc chỉ có tác dụng trong 3-6 tháng. Theo cơ chế tự nhiên, thuốc dần bị đào thải ra khỏi cơ thể, khuôn mặt trở về bình thường. Người bệnh cần tiêm lặp lại định kỳ để duy trì hiệu quả lâu dài. Những lần tiêm sau, thuốc có thể kéo dài tác dụng tối đa 9 tháng.

Tiêm chất làm đầy (filler): Chất làm đầy thường được sử dụng để tăng độ sắc nét, đầy đặn cho đường viền hàm cho người có cằm ngắn, vuông, thô hoặc lẹm, thiếu cân đối. Các loại filler phổ biến nhất hiện nay là hyaluronic axit (HA), collagen, calci hydroxylapatite (CaHA), poly-L-lactic axit (PLLA), polymethyl methacrylate (PMMA).

Filler được tiêm vào cằm và rãnh trước cằm để tăng độ nhô của cằm, thay đổi đường nét cằm thành khuôn mặt V-line và làm căng vùng da xung quanh. Hiệu quả làm đẹp của filler có thể thấy ngay sau khi tiêm và kéo dài tới vài năm, tùy vào hoạt chất sử dụng, cơ địa và tay nghề của bác sĩ. Nhưng giống như botox, chất làm đầy tự đào thải theo thời gian nên cần tiêm lặp lại.

Bác sĩ Trang sử dụng công nghệ HIFU điều trị thon gọn hàm, nâng cơ, xóa nọng cằm cho một bệnh nhân. Ảnh minh họa: Anh Thư

Công nghệ sóng siêu âm: Sóng siêu âm hội tụ (HIFU) và chùm sóng siêu âm song song (SUPERB) là những công nghệ có hiệu quả cao trong điều trị thon gọn khuôn mặt. Dưới tác động của sóng siêu âm, lớp mỡ và collagen, elastin dưới da ở dưới cằm và đường viền hàm được co gọn và tái cấu trúc. Năng lượng của sóng siêu âm chuyển thành nhiệt làm nóng các tế bào mỡ, hủy mỡ và được cơ thể đào thải ra ngoài. Collagen, elastin được kích thích tăng sinh.

Hiệu quả nâng khuôn mặt, săn chắc vùng mỡ cằm, tạo đường viền hàm rõ ràng hơn có thể thấy ngay sau một liệu trình. Khuôn mặt còn được nâng lên từ từ trong 2-3 tháng tiếp theo, do các collagen và elastin tiếp tục tăng sinh mới và tái cấu trúc. Hiệu quả của SUPERB dài khoảng 12 tháng, còn HIFU khoảng 6 tháng.

Sóng cao tần (RF) cũng có cơ chế và tác dụng thon gọn hàm tương tự công nghệ sóng siêu âm.

Căng chỉ sinh học: Kỹ thuật này còn được gọi là căng chỉ collagen hay căng chỉ nội khoa. Dù không phẫu thuật nhưng kỹ thuật này xâm lấn nhiều hơn các kỹ thuật thẩm mỹ nội khoa khác. Bác sĩ đưa các sợi chỉ sinh học vào dưới da vùng hàm để kéo căng, nâng cấu trúc da chảy xệ lên cao.

Khi có dị vật trong da (sợi chỉ), cơ thể kích thích phản ứng chữa lành vết thương, kích thích tăng sinh collagen và elastin mới. Những mấu gai trên thân sợi chỉ là nơi collagen được kích thích nhiều nhất. Các sợi chỉ sau đó tự tiêu đi, collagen tăng sinh tối đa trong khoảng ba tháng tiếp theo, từ đó vùng hàm trở nên thon gọn hơn, đường viền hàm rõ nét.

Theo thời gian, độ đàn hồi của da giảm đi theo quá trình lão hóa. Kết quả điều trị căng chỉ duy trì khoảng 1-2 năm, tùy từng người.

Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Thị Thùy Trang

Chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ da

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM