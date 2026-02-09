Cách giảm gánh nặng cho thận khi uống rượu bia

Uống rượu bia với lượng vừa phải, tránh pha cùng nước ngọt và bù đủ nước để giảm gánh nặng cho thận dịp Tết.

Theo ThS.BS Nguyễn Quang Huy, khoa Nội thận - Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, rượu bia khi vào cơ thể được chuyển hóa chủ yếu tại gan thành các sản phẩm trung gian, trong đó acetaldehyde là chất trung gian có độc tính cao đối với gan. Đối với thận, rượu bia ức chế tiết ADH (hormone chống bài niệu) tại tuyến thượng thận, làm tăng bài tiết nước tiểu, mất dịch nhanh chóng, dẫn đến cô đặc máu và nước tiểu. Quá trình này buộc thận phải làm việc nhiều hơn, tạo điều kiện cho sỏi thận hình thành và vi khuẩn sinh sôi. Khi pha trộn rượu bia với nước ngọt, đường từ nước ngọt làm cho rượu bia hấp thụ nhanh hơn vào máu.

Nhiều người còn uống rượu bia khi bụng rỗng, hậu quả là nồng độ cồn tăng đột ngột và gia tăng gánh nặng chuyển hóa, đào thải cho gan và thận. Tình trạng này cũng thúc đẩy bài tiết nước tiểu, dễ gây mất nước và làm tăng áp lực lên hệ tiết niệu.

Bác sĩ Huy khuyến cáo lưu ý những điều dưới đây để bảo vệ thận dịp Tết.

Sử dụng rượu bia có chừng mực, kiểm soát lượng tiêu thụ, tránh uống vượt quá khả năng đáp ứng của cơ thể. Uống quá nhiều đồ uống có cồn trong một thời gian ngắn hoặc nhiều ngày liên tiếp không chỉ tăng nguy cơ ngộ độc rượu mà còn khiến thận phải hoạt động liên tục, giảm khả năng hồi phục.

Ăn nhẹ trước khi uống, xen kẽ nước lọc hoặc vừa ăn vừa uống giúp làm chậm quá trình hấp thu cồn, từ đó hạn chế các nguy cơ với gan và thận.

Bù đủ nước sau khi uống rượu bia là biện pháp đơn giản nhưng quan trọng với hệ tiết niệu. Nước làm loãng nồng độ cồn và các chất chuyển hóa trong máu, đồng thời tăng lượng nước tiểu, hỗ trợ thận thải độc hiệu quả hơn. Uống nước đều đặn sau các cuộc vui còn hạn chế tình trạng tiểu ít, tiểu sẫm màu và giảm nguy cơ hình thành sỏi thận.

Lựa chọn rượu bia có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng góp phần bảo vệ sức khỏe thận. Tránh các loại rượu bia giá rẻ bất thường, đồ uống chứa cồn không rõ xuất xứ có thể pha tạp nhiều chất độc hại, khi vào cơ thể làm tăng nguy cơ ngộ độc và tổn thương thận cấp.

Người có tiền sử bệnh thận, sỏi tiết niệu, viêm đường tiết niệu tái phát hoặc đang sử dụng thuốc điều trị dài ngày cần đặc biệt thận trọng khi uống rượu bia. Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau vùng hông lưng, tiểu buốt, tiểu rắt hoặc tiểu máu sau khi uống rượu bia, người bệnh nên đến bệnh viện để được đánh giá và xử trí kịp thời, tránh biến chứng ảnh hưởng lâu dài đến chức năng thận.

Thu Giang