Cách chăm sóc da sau peel

BS.CKI Bế Thu Thủy, Trung tâm Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết peel da còn gọi là thay da sinh học, dựa trên cơ chế sử dụng các axit chuyên dụng như AHA, BHA, TCA... để loại bỏ tế bào chết, thúc đẩy tái tạo tế bào, kích thích tăng sinh collagen. Nhờ đó hỗ trợ điều trị sẹo rỗ, thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện các vấn đề thâm sạm, ngăn chặn sự hình thành của nếp nhăn, giảm các vấn đề về sắc tố da và chống lão hóa da.

Bác sĩ Thủy lưu ý giai đoạn 7-14 ngày đầu sau peel là thời điểm quan trọng nhất để bảo vệ da, giảm viêm và duy trì độ ẩm sau peel. Nếu chăm sóc không tốt, người làm đẹp có nguy cơ bị tăng sắc tố sau viêm (PIH), nhiễm trùng hoặc để lại sẹo. Mọi người nên lưu ý những điều dưới đây giúp da mau phục hồi và đạt hiệu quả điều trị sau peel.

Làm sạch nhẹ nhàng

Trong 24 giờ đầu sau peel, không nên rửa mặt bằng nước ấm hoặc dùng bất kỳ sản phẩm có chất tẩy rửa như tẩy trang, sữa rửa mặt, tẩy da chết nào. Da lúc này còn rất yếu, các hoạt chất làm sạch có thể khiến tình trạng bỏng rát kéo dài và phá vỡ lớp màng ẩm tự nhiên. Từ ngày thứ hai, mọi người có thể sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ, không chứa hương liệu, không cồn, pH trung tính hoặc nước muối sinh lý để làm sạch bụi bẩn và dầu thừa. Chỉ rửa mặt bằng đầu ngón tay, không dùng khăn, bông tẩy trang hay máy rửa mặt để tránh khiến da bong tróc không đều và tăng nguy cơ kích ứng.

Tăng cường dưỡng ẩm

Sau peel, da mất nước nhanh hơn bình thường. Bác sĩ Thủy khuyên đắp mặt nạ cấp ẩm, dùng các sản phẩm chứa hyaluronic acid, ceramide, panthenol hoặc peptide giúp củng cố hàng rào bảo vệ da. Các loại kem dưỡng chứa thành phần phục hồi như vitamin B5 (panthenol), niacinamide hoặc peptide cũng thúc đẩy quá trình tái tạo da. Với peel trung bình hoặc sâu, kem dưỡng phục hồi có chứa madecassoside hoặc niacinamide nồng độ thấp (2-4%) có thể được dùng từ ngày thứ 3 để giảm viêm và hỗ trợ tái tạo mô.

Người mới peel không nên sử dụng các serum treatment như vitamin C nồng độ cao, retinol, BHA hoặc AHA trong ít nhất 7-10 ngày. Các hoạt chất mạnh này có thể làm da bỏng rát, đỏ kéo dài và kích ứng dễ dẫn đến tăng sắc tố sau viêm. Sử dụng dưỡng ẩm, xịt khoáng chứa thành phần làm dịu như gel lô hội, nước khoáng nhiều lần trong ngày, đặc biệt khi cảm thấy da khô căng hoặc nóng rát. Uống đủ 1,5-2 lít nước mỗi ngày giúp cấp ẩm từ bên trong, ưu tiên nước lọc, nước ép trái cây không đường, trà thảo mộc...

Kỹ thuật viên khoa Thẩm mỹ đang chăm sóc da cho một phụ nữ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Không tự lột lớp da đang bong

Sau peel 3-5 ngày, lớp sừng già bắt đầu bong tróc. Mọi người tránh bóc, cào gãi hoặc dùng khăn kỳ mạnh do có thể gây rách da, tạo vết thương hở, làm chậm quá trình tái tạo, tăng nguy cơ nhiễm trùng và hình thành thâm, sẹo. Nên để da bong tự nhiên, lớp tế bào mới sẽ đẩy lớp cũ lên và tự bong đúng chu kỳ. Nếu vùng bong gây khó chịu hoặc vướng, có thể thoa thêm kem dưỡng để làm mềm, giúp da bong đều và nhanh hơn.

Bôi kem chống nắng

Bức xạ UV có thể xâm nhập dễ dàng qua lớp da mới đang non, kích thích melanocyte hoạt động mạnh, gây sạm da và tăng sắc tố sau viêm. Vì vậy, người thực hiện peel phải hạn chế ra nắng tối đa trong 72 giờ đầu. Nếu cần di chuyển, nên che chắn bằng khẩu trang, kính râm, mũ rộng vành và áo chống nắng chuyên dụng.

Sau 48-72 giờ, có thể bắt đầu sử dụng kem chống nắng vật lý chứa thành phần zinc oxide, titanium dioxide, ưu tiên loại dành cho da nhạy cảm, không chứa cồn và hương liệu. Bôi kem chống nắng 2-3 lần mỗi ngày, đặc biệt khi làm việc ngoài trời hoặc ngồi gần cửa kính. Các loại kem chống nắng hóa học nên trì hoãn ít nhất một tuần vì có thể gây châm chích khi da còn yếu.

Tránh trang điểm

Trang điểm sớm sau peel có thể khiến lỗ chân lông bị tắc, làm chậm quá trình phục hồi và tăng nguy cơ nổi mụn. Lớp nền, phấn và cọ trang điểm chứa vi khuẩn cũng có thể kích ứng vùng da đang bong. Tốt nhất nên để da nghỉ hoàn toàn trong 5-7 ngày đầu, chỉ sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm, chống nắng đã được bác sĩ khuyến nghị. Khi da đã ổn định và không còn cảm giác rát đỏ, có thể trang điểm trở lại nhưng nên chọn sản phẩm dành cho da nhạy cảm, không chứa dầu và tẩy trang thật kỹ vào cuối ngày.

Ngoài ra, người làm đẹp nên tránh xông hơi, vận động cường độ cao hoặc đi bơi trong 3-5 ngày đầu, do các hoạt động gây đổ nhiều mồ hôi kích thích tăng lưu thông máu, có thể làm da kích ứng, mẩn đỏ kéo dài. Việc tiếp xúc với nước ở bể bơi cũng có thể gây kích ứng cho da ngay sau peel. Chế độ ăn giàu vitamin A, C, E, omega-3 từ rau xanh, trái cây, cá béo có thể thúc đẩy quá trình lành thương và chống oxy hóa. Ngủ đủ 7-8 giờ mỗi đêm giúp cơ thể phục hồi tốt hơn, đồng thời hạn chế stress, tránh nổi mụn và viêm.

Nếu sau peel da đỏ rát kéo dài trên 72 giờ, đau nhiều, có mủ, chảy dịch vàng hoặc xuất hiện đốm nâu đậm hoặc có bất cứ hiện tượng bất thường, mọi người nên tái khám ngay. Do đây có thể là dấu hiệu nhiễm trùng, tăng sắc tố hoặc phản ứng quá mức với hóa chất peel, cần điều trị sớm để hạn chế sẹo và rối loạn sắc tố.

Trịnh Mai