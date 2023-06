Làn da sau khi bắn laser có thể bị sưng, ngứa, cần tránh ánh nắng mặt trời, sử dụng mỹ phẩm phù hợp.

BS.CKI Võ Thị Tường Duy, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết laser trẻ hóa da là phương pháp thẩm mỹ sử dụng năng lượng từ chùm tia laser để kích thích, tác động vào các tổ chức dưới da sản sinh collagen tự nhiên. Kỹ thuật laser hướng các chùm ánh sáng tập trung vào vùng cần điều trị, bao gồm: loại bỏ lớp ngoài cùng (biểu bì), tác động vào những lớp da bên dưới (trung và hạ bì), đồng thời, thúc đẩy sự phát triển của các sợi collagen.

BS.CKI Võ Thị Tường Duy đang thực hiện trẻ hóa da bằng laser pico. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Laser trẻ hóa da có thể giúp cải thiện các tình trạng như trên mặt các đốm đồi mồi; da có nếp nhăn hoặc chảy xệ, không đều màu; lỗ chân lông to; làm mờ các vết nhăn li ti do lão hóa; da tổn thương do tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Sau khi kết thúc liệu trình laser, làn da có thể thô ráp, sưng, ngứa, lúc này, bác sĩ sẽ bôi thuốc mỡ và băng kín vùng điều trị. Chị em cũng cần lưu ý một số cách chăm sóc da sau khi bắn laser gồm:

Sử dụng kem chống nắng bảo vệ da trong thời gian hồi phục. Nên chọn kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên. Hạn chế tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, nhất là trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Đồng thời, mặc quần áo bảo hộ, chẳng hạn như áo dài tay, quần dài và đội mũ rộng vành. Thoa lại kem chống nắng mỗi 2 giờ sau khi đi ra ngoài.

Tùy thuộc vào vùng da điều trị, quá trình phục hồi thường mất từ 10-21 ngày. Sau khi da lành, có thể trang điểm bằng những mỹ phẩm không chứa dầu để giảm mẩn đỏ.

Dưỡng ẩm cho da, có thể sử dụng Retin A hoặc axit glycolic sau điều trị khoảng 6 tuần.

Tránh hoạt động gắng sức. Vùng da được laser sẽ có những sang thương nhỏ, cần được giữ khô thoáng nhằm tránh những tác dụng phụ không mong muốn. Nếu vận động, tập thể dục gắng sức sẽ gây đổ nhiều mồ hôi, ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị.

Sử dụng thuốc kháng virus theo chỉ định để giảm nguy cơ nhiễm trùng, đồng thời tái khám định kỳ để bác sĩ có thể theo dõi quá trình da hồi phục.

Từ 25 tuổi, da bắt đầu đi vào quá trình lão hóa hoặc có thể tới sớm hơn dưới sự tác động của môi trường và chế độ sinh hoạt. Khi đó, các sợi collagen và elastin giảm, các mô mỡ dưới da cũng giảm, da lỏng lẻo khiến hàng rào bảo vệ da suy giảm chức năng.

Lão hóa da khiến lỗ chân lông teo đi, số lượng nang lông, tuyến mồ hôi giảm, chức năng điều hòa thân nhiệt yếu đi. Khi da lão hóa, các tuyến dầu tuy không giảm số lượng nhưng giảm hoạt động, theo thời gian da càng khô. Lúc này, laser trẻ hóa da sẽ giúp các chị em cải thiện những vấn đề gặp phải.

BS Võ Thị Tường Duy cho hay laser là phương pháp làm đẹp phổ biến, được sử dụng rất nhiều trong điều trị, chăm sóc da, tuy nhiên không phải ai cũng có thể thực hiện liệu pháp này. Trẻ hóa da bằng laser chống chỉ định với một số đối tượng gồm người có tiền sử sẹo lồi; có da thừa hoặc nếp nhăn sâu; người đang dùng thuốc điều trị mụn trứng cá nặng hoặc đang bị mụn rộp; người có da bị xơ cứng bì hoặc mắc vảy nến. Mặt khác, bắn laser cần được thực hiện bởi các bác sĩ da liễu - thẩm mỹ da có chuyên môn và tay nghề cao, cùng máy móc hiện đại để giảm đau, tăng hiệu quả.

Nguyễn Vân