Cách bảo vệ mi mắt khi làm đẹp đón Tết

Người muốn làm đẹp mi mắt trong ngày Tết cần chọn cơ sở uy tín, sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng để an toàn cho vùng mắt.

Thói quen làm đẹp mi, mày như nối mi, uốn mi, phun mí dịp trước Tết có thể giúp đôi mắt trông to và sắc nét hơn mà không cần trang điểm cầu kỳ. ThS.BS Lê Thanh Huyền, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, lưu ý mắt có cấu trúc rất mỏng và nhạy cảm, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể gây tổn thương. Trong quá trình nối mi, các mảnh vụn từ sợi mi giả hoặc chất liệu lông tổng hợp có thể rơi vào mắt, gây trầy xước giác mạc. Những sợi nhỏ li ti từ mi giả có thể mắc kẹt dưới vùng kết mạc mi mắt, người dùng khó nhận biết bằng mắt thường, có khả năng gây kích ứng kéo dài.

Ngay cả những người chưa từng có bệnh lý về mắt, việc sử dụng mi giả cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến các rối loạn ở mắt. Trong quá trình nối mi, keo dán mi có thể bắn vào mắt. Tùy mức độ và khả năng sơ cứu ban đầu, tai nạn này có thể gây ra các hậu quả khác nhau từ trợt biểu mô giác mạc (trầy xước giác mạc), bỏng nhẹ đến mức bỏng nặng gây gây sẹo dính kết mạc - giác mạc và ảnh hưởng lâu dài đến thị lực.

Bác sĩ Huyền khám mắt cho một phụ nữ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Một số người bị viêm bờ mi dị ứng do phản ứng với thành phần trong keo, đặc biệt là formaldehyde, hoặc do băng dính cố định mí trong quá trình thực hiện. Tháo mi không đúng cách cũng có thể gây tổn thương kết mạc, xuất huyết dưới kết mạc do lực kéo và ép lên nhãn cầu.

Một số nguy cơ khác là tình trạng rụng lông mi tự nhiên do sức nặng của mi giả và việc nối mi lặp đi lặp lại trong thời gian dài. Khi nang lông bị tổn thương, lông mi có thể mọc thưa hơn, yếu hơn, thậm chí không mọc lại, ảnh hưởng đến chức năng bảo vệ tự nhiên của mắt.

Để hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến mắt khi nối mi, uốn mi trong dịp Tết, bác sĩ Huyền khuyến cáo mọi người nên lựa chọn cơ sở làm đẹp uy tín, có kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, hiểu rõ các nguyên tắc vệ sinh và kiểm soát nhiễm khuẩn. Các sản phẩm sử dụng cần có nguồn gốc rõ ràng, keo nối mi đạt tiêu chuẩn an toàn cho vùng mắt; dụng cụ phải được tiệt trùng đầy đủ, không gian làm đẹp thông thoáng, có hệ thống hút khí nhằm giảm tiếp xúc với hơi hóa chất.

Trước khi thực hiện nên thử kiểm tra dị ứng với keo dán để phát hiện sớm nguy cơ kích ứng. Sau khi nối mi, cần theo dõi kỹ các phản ứng của mắt, nếu xuất hiện các dấu hiệu như đỏ, ngứa, sưng, đau, chảy nước mắt, ra ghèn hoặc cảm giác cộm như dị vật, nên dừng sử dụng dịch vụ và đi kiểm tra sớm tại bệnh viện hoặc cơ sở chuyên khoa mắt. Tránh tự ý nhỏ thuốc hoặc bôi thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ vì có thể khiến tình trạng tổn thương nghiêm trọng hơn.

Thu Giang