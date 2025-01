Các phương pháp làm đẹp nhanh đón Tết

Tiêm botox, meso, filler, laser 6D có tác dụng làm săn chắc da, giảm nếp nhăn và quầng thâm mắt, thu nhỏ lỗ chân lông sau khoảng 1-2 tuần thực hiện.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Minh Châu, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết 4 phương pháp dưới đây có hiệu quả nhanh, phù hợp cho những người mong muốn cải thiện các vấn đề về da để đón Tết.

Botox

Tiêm botox là phương pháp đưa chất Botulinum Toxin vào cơ nhằm chặn các tín hiệu từ dây thần kinh đến các cơ, giảm sự co thắt của cơ. Nhờ đó, cơ được thư giãn, giảm khả năng hoạt động. Phương pháp tiêm botox thường chỉ định trong điều trị nếp nhăn trán, đuôi mắt, nâng cung mày, nếp nhăn quanh miệng, cằm, vùng cổ, lệch mặt do phì đại cơ cắn, cười hở lợi do cơ nâng môi co quá mức, lỗ chân lông to. Người bệnh được kết hợp điều trị nhiều vùng cùng lúc để có hiệu quả toàn diện.

Bác sĩ Châu cho biết botox bắt đầu có tác dụng 1-4 ngày sau tiêm, hiệu quả có thể thấy rõ hơn sau 1-2 tuần. Quy trình tiêm botox mất khoảng 30-45 phút, ít đau, không cần thời gian nghỉ dưỡng. Người bệnh không chà xát, xoa bóp, xông hơi khu vực tiêm trong một tuần để ngăn botox lan sang khu vực khác. Phương pháp này có thể gây ra một số tác dụng phụ ít gặp như khô mắt, đau bụng, đau đầu, sụp mí mắt tạm thời, tê liệt tạm thời tại vị trí tiêm hoặc vùng lân cận.

Bác sĩ tiêm botox giảm nếp nhăn cau mày. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tiêm meso

Tiêm meso (mesotherapy) là phương pháp xâm lấn tối thiểu nhằm đưa thuốc, hoạt chất vào da. Các chất sử dụng có thể là enzyme, chất dinh dưỡng, nguyên tố vi lượng... Trong điều trị trẻ hóa da, phương pháp này được chỉ định để chống nhăn, làm căng da, giảm thâm mắt và khô da. Điều trị các trường hợp tăng sắc tố như tăng sắc tố sau viêm, rám má.

Tiêm meso trong trẻ hóa da mang lại hiệu quả nhanh chóng sau tiêm 3-7 ngày, hiệu quả rõ hơn sau 1-2 tuần, thực hiện khoảng 45-90 phút, tùy vào diện tích vùng điều trị. Đây là phương pháp xâm lấn tối thiểu, ít đau, ít tụ máu, nhưng cũng thể xảy ra một số biến chứng tại chỗ và toàn thân, theo bác sĩ Châu.

Tiêm filler

Tiêm filler là tiêm chất làm đầy có thành phần chủ yếu từ axit hyaluronic (HA) hoặc các chất tổng hợp an toàn, tương thích với cơ thể. Đây là một trong những phương pháp làm đẹp có hiệu quả nhanh ngay sau tiêm, hiệu quả thấy rõ hơn sau một tuần. Tiêm filler giúp tiêm lấp đầy các vùng hõm, cải thiện bề mặt da trơn láng. Phương pháp này cũng có tác dụng làm đầy các vùng cần thiết để cân đối lại đường nét gương mặt, tạo hiệu ứng V-line.

Laser 6D

Laser 6D là công nghệ thẩm mỹ hiện đại được ứng dụng rộng rãi trong việc chăm sóc và điều trị các vấn đề về da. Công nghệ này kết hợp 6 bước sóng ánh sáng khác nhau nhằm xử lý nhiều vấn đề da cùng lúc. Laser 6D tác động nhiệt kích thích sản sinh collagen và elastin, xóa thâm, xóa sẹo, nếp nhăn, làm săn chắc da, thu nhỏ lỗ chân lông...

Bác sĩ điều chỉnh thông số trên máy laser để thẩm mỹ da. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Châu khuyến cáo người làm đẹp nên chọn cơ sở y tế uy tín được cấp phép, cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm để làm đẹp. Người thực hiện thủ thuật phải là bác sĩ da liễu hoặc bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ có chứng chỉ hành nghề. Sau khi làm đẹp, nếu có dấu hiệu bất thường, người bệnh cần đến khám và được xử trí kịp thời.

Đinh Tiên