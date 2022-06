Các kỹ thuật ngăn xuất tinh sớm

Các quý ông có thể ngăn ngừa xuất tinh sớm khi đang lâm trận bằng các kỹ thuật như “dừng và bắt đầu”, chuyển hướng tập trung hay dùng bao cao su dày hơn.

Thông thường cứ 3 nam giới thì có một người gặp phải tình trạng xuất tinh sớm ít nhất một lần trong đời. Xuất tinh sớm kéo dài ở nam giới thường gây cảm giác thất vọng, đau khổ và khiến họ có xu hướng né tránh quan hệ tình dục. Nguyên nhân của xuất tinh sớm chủ yếu do nam giới lo lắng về hiệu suất quan hệ hoặc căng thẳng. Xuất tinh sớm hiếm khi do bệnh lý có từ trước cũng không xảy ra do các bất thường về cấu trúc hoặc các vấn đề thể chất.

Nam giới xuất tinh sớm không thường xuyên thì không đáng lo ngại nhưng nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên, bị xuất tinh trong vòng một phút sau khi quan hệ, xuất tinh không thể kiểm soát hoặc trì hoãn trong tất cả các lần quan hệ và kéo dài ít nhất 6 tháng... thì nên đi khám chuyên khoa tiết niệu để hiểu hơn về tình trạng của bản thân và tìm cách khắc phục.

Thông thường điều trị xuất tinh sớm sẽ bao gồm các kỹ thuật hành vi, liệu pháp hoặc thuốc. Bên cạnh đó, nam giới đang gặp phải tình trạng này cũng nên thử nói chuyện với bạn tình để thử các kỹ thuật khắc phục xuất tinh sớm.

Mất tập trung

Nếu mức độ kích thích đang lên quá cao và đang bắt đầu vào giai đoạn cao trào, các chàng trai hãy hít thở sâu và nghĩ về điều gì đó khác. Kỹ thuật mất tập trung giúp nam giới giảm cường độ kích thích nhưng vẫn duy trì được sự cương cứng.

Xuất tinh sớm xảy ra do căng thẳng, lo lắng. Ảnh: Freepik

Phương pháp "dừng và bắt đầu"

Khi quan hệ, nếu nam giới thấy mình sắp đạt đến cao trào, hãy rút "cậu nhỏ" ra khỏi đối tác và cho phép bản thân thư giãn đủ để ngăn xuất tinh, sau đó bắt đầu lại. Cách làm này nếu sử dụng nhiều lần nam giới có thể học cách kéo dài trải nghiệm tình dục và trì hoãn xuất tinh.

Phương pháp bóp

Phương pháp này bao gồm việc nam giới hoặc đối tác của họ bóp thật chắc phần cuối hoặc đầu dương vật trong khoảng 10-20 giây khi có dấu hiệu sắp xuất tinh. Sau đó cả hai cũng dừng lại và ngừng kích thích trong khoảng 30 giây, sau đó tiếp tục. Phương pháp này có thể được lặp lại nhiều lần trong một "cuộc vui" cho đến khi nam giới có thể xuất tinh được theo mong muốn.

Nhiều màn dạo đầu

Nam giới có thể kích thích đối tác qua các màn dạo đầu để đối tác có trạng thái hưng phấn cao độ trước. Bằng cách đó, nam giới có thể làm chủ được việc xuất tinh và đạt được cực khoái cùng một lúc với đối tác.

Thủ dâm

Thủ dâm có thể giúp các chàng trai tự mình thực hành các phương pháp khác nhau để biết cách cơ thể phản ứng với kích thích và cách trì hoãn xuất tinh. Tìm hiểu kỹ về cơ thể và các cảm giác của mình là cơ hội để tăng thêm sự tự tin.

Bao cao su dày hơn

Đeo bao cao su dày hơn cũng giúp nam giới giảm độ nhạy cảm do kích thích, từ đó kéo dài thời gian quan hệ tình dục.

Các kỹ thuật chống xuất tinh sớm này không thể mang lại hiệu quả nhanh chóng trong một hai ngày mà cần có thời gian. Do đó, nam giới nên kiên nhẫn tập luyện, tránh nóng vội.

Anh Chi (Theo Very Well Health)