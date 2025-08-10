Nam giới có thể bị xuất tinh sớm hoặc muộn, ngược vào bàng quang hoặc không thể giải phóng tinh dịch, gây ảnh hưởng đến tâm lý và khả năng sinh sản.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Tân, khoa Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết thông tin trên, thêm rằng các dạng rối loạn xuất tinh là vấn đề sinh lý phổ biến ở nam giới.

Xuất tinh sớm

Tình trạng này khiến nam giới thường xuyên cảm thấy thiếu tự tin, lo lắng và không thỏa mãn với đời sống tình dục, từ đó ảnh hưởng đến mối quan hệ với bạn đời cũng như chất lượng cuộc sống. Bác sĩ có thể chỉ định điều trị bằng thuốc nhằm làm chậm phản xạ xuất tinh. Một số trường hợp có thể sử dụng kem bôi như phương pháp hỗ trợ tức thời nhằm trì hoãn cực khoái.

Bác sĩ Tân khám tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Xuất tinh muộn

Đây là tình trạng nam giới cần thời gian kích thích dương vật hoặc giao hợp rất lâu, thậm chí gây mệt mỏi, mới có thể đạt cực khoái để xuất tinh. Có trường hợp vẫn cương cứng, có khoái cảm và rất cố gắng nhưng không thể xuất tinh được. Theo bác sĩ Tân, dù chỉ ảnh hưởng đến một tỷ lệ nhỏ nam giới và không khó chẩn đoán song rối loạn này lại khó điều trị nhất do liên quan đến yếu tố tâm sinh lý. Nhiều nam giới chỉ đi khám khi khó có con.

Nguyên nhân có thể bao gồm căng thẳng, lo âu kéo dài, quan hệ tình dục không hòa hợp, các rối loạn thần kinh - nội tiết, viêm nhiễm cơ quan sinh dục hoặc tác dụng phụ của một số loại thuốc điều trị bệnh mạn tính như tăng huyết áp và trầm cảm. Phương pháp điều trị cần được cá nhân hóa, kết hợp giữa điều chỉnh thuốc, liệu pháp tâm lý và thay đổi lối sống phù hợp.

Xuất tinh ngược dòng

Xuất tinh ngược dòng là tình trạng tinh dịch không thoát ra ngoài mà đi ngược vào bàng quang khi đạt cực khoái. Người bệnh vẫn có cảm giác xuất tinh nhưng không thấy tinh dịch hoặc nước tiểu sau quan hệ có màu trắng đục. Nguyên nhân có thể do tổn thương thần kinh, biến chứng sau phẫu thuật tuyến tiền liệt, tác dụng phụ của thuốc hoặc do bệnh lý như đái tháo đường. Tình trạng này thường không ảnh hưởng đến khoái cảm, nhưng lại cản trở quá trình thụ thai, nhất là khi các cặp đôi đang cố gắng có con tự nhiên.

Ngoài ba dạng phổ biến trên, không xuất tinh, tức không thể giải phóng tinh dịch dù đã đạt cực khoái, cũng là một trong những biểu hiện rối loạn cần được lưu ý. Nguyên nhân có thể liên quan đến tổn thương thần kinh, rối loạn nội tiết, tác dụng phụ của thuốc hoặc vấn đề tâm lý.

Theo bác sĩ Tân, các rối loạn trên đều có thể cải thiện nếu được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. Nam giới nên đi khám chuyên khoa tiết niệu - nam học khi nhận thấy những thay đổi bất thường trong hoạt động tình dục, giúp cải thiện chất lượng quan hệ, nâng cao sức khỏe tâm lý và khả năng sinh sản.

Thu Giang