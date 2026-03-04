Các bệnh mắt thường gặp theo độ tuổi

Tật khúc xạ, khô mắt, đục thủy tinh thể hay thoái hóa hoàng điểm có xu hướng xuất hiện và tiến triển khác nhau theo từng độ tuổi.

BS.CKI Nguyễn Đức Huy, Chuyên khoa Mắt Công nghệ cao, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết cấu trúc và chức năng mắt có sự thay đổi theo thời gian. Ở từng giai đoạn tuổi tác, nguy cơ gặp các vấn đề về thị lực cũng khác nhau. Phát hiện sớm và can thiệp kịp thời là yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ suy giảm thị lực lâu dài.

Trẻ em: Tật khúc xạ và nhược thị

Trẻ nhỏ và độ tuổi đi học dễ mắc các tật khúc xạ như cận thị, viễn thị, loạn thị. Trẻ có thể nheo mắt khi nhìn xa, ngồi sát tivi hoặc màn hình điện thoại, dễ mỏi mắt hoặc nhức đầu.

Bác sĩ Huy cho biết nếu không được phát hiện và điều chỉnh kính đúng thời điểm, trẻ có nguy cơ bị mắc tật khúc xạ mức độ nặng, nhược thị, ảnh hưởng đến sự phát triển thị giác lâu dài, thậm chí khó phục hồi khi đã qua "giai đoạn vàng". Phụ huynh nên cho trẻ khám mắt định kỳ, đặc biệt khi nhận thấy các biểu hiện bất thường trong sinh hoạt và học tập.

Bên cạnh tật khúc xạ, viêm kết mạc dị ứng cũng khá phổ biến ở trẻ, thường liên quan đến bụi, phấn hoa, lông thú hoặc thay đổi thời tiết, gây ngứa, đỏ mắt và chảy nước mắt tái đi tái lại.

Thanh thiếu niên và người trẻ: Cận thị tiến triển và hội chứng khô mắt

Theo bác sĩ Huy, ở nhóm tuổi này, độ cận có thể tiếp tục gia tăng, đặc biệt khi dành nhiều thời gian sử dụng máy tính, điện thoại di động hoặc các thiết bị điện tử. Khô mắt cũng trở nên phổ biến hơn do học tập, làm việc thời gian dài.

Người bệnh thường cảm thấy mỏi mắt, cộm, chảy nước mắt hoặc nhìn mờ thoáng qua, nhất là vào cuối ngày. Điều chỉnh thói quen sinh hoạt, tăng thời gian nghỉ giữa giờ, hạn chế nhìn gần liên tục... giúp kiểm soát sự tiến triển của tật khúc xạ, đồng thời cải thiện các triệu chứng khô mắt.

Bác sĩ Huy kiểm tra mắt cho một phụ nữ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tuổi trung niên: Lão thị và các bệnh lý thường gặp ở mắt

Sau 40 tuổi, lão thị gần như là một thay đổi sinh lý tự nhiên của mắt. Người bệnh bắt đầu khó nhìn gần, phải đưa sách báo hoặc điện thoại ra xa mới đọc rõ chữ.

Khô mắt kéo dài, viêm bờ mi, rối loạn tiết nước mắt cũng trở nên phổ biến hơn do thay đổi nội tiết và đặc thù công việc. Ở người đang mắc các bệnh lý như đái tháo đường, tăng huyết áp nếu không được kiểm soát tốt cũng có thể ảnh hưởng đến võng mạc, làm suy giảm thị lực âm thầm.

Người cao tuổi: Đục thủy tinh thể, glôcôm, thoái hóa hoàng điểm

Bác sĩ Huy cho hay với người trên 60 tuổi, đục thủy tinh thể là nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm thị lực. Bệnh tiến triển chậm, có các dấu hiệu như mắt nhìn mờ, dễ chói khi ra nắng hoặc lái xe ban đêm.

Glôcôm (thiên đầu thống) là bệnh lý nguy hiểm do tổn thương thần kinh thị giác. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn. Glôcôm thường diễn tiến âm thầm, ít biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu.

Thoái hóa hoàng điểm do tuổi tác cũng là nguyên nhân quan trọng làm giảm thị lực. Người bệnh có thể nhìn méo hình, biến dạng đường thẳng hoặc xuất hiện điểm tối ở giữa tầm nhìn, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hằng ngày.

Nhiều bệnh mắt tiến triển âm thầm, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi. Do đó, nên khám mắt định kỳ 6-12 tháng một lần để phát hiện sớm bất thường và điều trị kịp thời. Chăm sóc mắt phù hợp theo từng độ tuổi cũng góp phần duy trì thị lực khỏe mạnh và nâng cao chất lượng sống.

Minh Hương