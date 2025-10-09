'Trả giá đắt vì không dẹp nổi phố cà phê đường tàu Hà Nội'

Cà phê đường tàu mang lại cảm giác phấn khích và cũng là nguồn lợi kinh tế không nhỏ, nhưng có lẽ đã đến lúc cần dẹp bỏ hoàn toàn.

"Đây không phải lần đầu và tôi tin cũng không phải lần cuối xảy ra những tai nạn ở phố cà phê đường tàu. Hôm nay là bàn ghế, nhưng lần sau rất có thể sẽ là người. Du khách ngồi dựa vào tường, khoảng cách với tàu sát rạt như thế tức khi có sự cố nhỏ cũng không có khoảng lùi phía sau. Cái bàn bị văng ngược lại cũng đủ chấn thương cho những người ngồi xung quanh. Hòn sỏi văng ra cũng không khác gì đạn bắn vào người. Vấn đề là cơ quan chức năng đã dẹp bao nhiêu lần nhưng vẫn như không. Tôi e rằng chúng ta chỉ thực sự dẹp được 15-30 phút, sau đó lại đông đúc như cái chợ".

Tàu đâm nát bàn ghế ở phố đường tàu Hà Nội Tàu đâm văng bàn ghế ở phố đường Tàu. Video: Seniworld Travel

Đó là chia sẻ của độc giả Vuongdiep sau vụ việc "Tàu hỏa đâm văng bàn ghế ở phố đường tàu Hà Nội". Cụ thể, đoạn video dài gần một phút, được tài khoản Seniworld Travel đăng tải ngày 7/10, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh cho thấy đoàn tàu đang vào ga Hà Nội. Do các quán cà phê kê bàn ghế quá gần, toa tàu đã va quệt, hất văng một dãy bàn. Một số du khách đang ngồi dùng đồ uống, quay phim hốt hoảng, la hét.

Cùng chung nỗi lo ngại những hệ lụy khó lường khi phố cà phê đường tàu vẫn tái xuất hiện năm này qua năm khác, bạn đọc Giangdoxuan bình luận: "Luôn luôn tồn tại hàng trăm cái camera điện thoại quay cùng lúc, mỗi khi tàu đi qua. Thử tưởng tượng nếu cái bàn đó cuốn phải một du khách không may nào đó, lúc đó sẽ thực sự là một thảm họa. Biết là cà phê đường tàu mang lại cảm giác phấn khích và cũng là nguồn lợi kinh tế không nhỏ cho những người dân xung quanh đó, nhưng cũng đã đến lúc phải cấm triệt để".

Đồng quan điểm, độc giả Lão Kim Bài nhấn mạnh: "Đây là tàu chở khách chứ đâu phải tàu trong công viên để phục vụ khách đến xem? Tàu phải chạy theo lộ trình, đảm bảo tốc độ mới an toàn trong đường sắt. Mắt người không thể căn chính xác đến từng cm được khoảng cách với tàu. Ngay cả chủ quán, nhân viên hằng ngày kê bàn cũng hôm tỉnh, hôm mệt, chỉ cần lơ đễnh một chút thôi là gây họa cho cả dọc khách ham hố. Họa ập đến thì đúng là ân hận cũng không kịp".

Trong khi đó, với cái nhìn khác, bạn đọc Lê Hoàng vẫn ủng hộ cà phê đường tàu nhưng cho rằng cần có biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách: "Đây là điểm thu hút rất nhiều khách du lịch nước ngoài, hầu hết các chương trình du lịch tự túc của cá nhân hoặc theo nhóm đến Hà Nội đều có lịch trình check-in địa điểm cà phê đường tàu này và dường như họ rất thích thú và rất phấn khích. Vậy nên các cửa hàng nơi đây phải luôn nhắc nhở và có trách nhiệm kiểm tra, giám sát khách hàng một cách nghiêm ngặt. Bởi nếu sơ suất hoặc thiếu trách nhiệm sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng".

"Đồng ý đây là một đặc sản du lịch của Hà Nội, nhưng nó quá nguy hiểm vì an toàn tính mạng của du khách luôn bị đe dọa. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục duy trì nhưng hãy lắp rào chắn inox có tính thẩm mỹ cao mà không tốn diện tích. Vừa ngăn cách để đảm bảo an toàn, vừa không mất đi sự độc đáo (nếu có) của nó", độc giả Cuonggs nói thêm.

Thành Lê tổng hợp