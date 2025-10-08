Tàu hỏa đâm văng bàn ghế ở phố đường tàu Hà Nội

Video đăng tải ngày 7/10 ghi lại cảnh đoàn tàu chạy ngang qua các quán cà phê trên phố đường tàu, đâm văng bàn ghế khiến khách hốt hoảng.

Tài khoản Seniworld Travel đăng tải video vụ va chạm trên phố đường tàu, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hình ảnh cho thấy đoàn tàu va vào dãy bàn do các quán cà phê dựng sát bên đường ray, đồ đạc bị cuốn theo, gãy đổ. Một số khách đang ngồi quay đoàn tàu hoảng sợ, la hét.

Đoạn video dài gần một phút, được tài khoản Seniworld Travel đăng tải, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh cho thấy đoàn tàu đang vào ga Hà Nội. Do các quán cà phê kê bàn ghế quá gần, toa tàu đã va quệt, hất văng một dãy bàn. Một số du khách đang ngồi dùng đồ uống, quay phim hốt hoảng, la hét.

"Đây là lý do cần chú trọng vấn đề khoảng cách ở phố đường tàu Hà Nội", người đăng video viết.

Đại diện phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Hoàn Kiếm cho biết đã nắm được sự việc và chuyển thông tin đến Công an phường Hoàn Kiếm làm rõ. Trước đó, UBND phường Hoàn Kiếm đã chỉ đạo cơ quan công an đảm bảo về tình hình trật tự đô thị, trong đó có tuyến phố đường tàu.

Tàu đâm nát bàn ghế ở phố đường tàu Hà Nội Tàu đâm văng bàn ghế ở phố đường Tàu. Video: Seniworld Travel

Đây không phải lần đầu đoàn tàu va chạm với đồ đạc trên phố đường tàu. Cuối năm 2024, một khách nước ngoài cũng suýt bị tông vào khi đang ngồi quay video đoàn tàu chạy qua. Ngoài ra, khu phố này cũng từng xảy ra một số vụ xô xát giữa chủ quán cà phê và khách vì khách chỉ đến chụp ảnh đoàn tàu chứ không dùng dịch vụ.

Hồi tháng 3, Sở Du lịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành trong thành phố không giới thiệu, tổ chức các tour đưa khách đến khu vực phố cà phê đường tàu, nhận thức về nguy cơ tai nạn giao thông có thể xảy ra.

Phố cà phê đường tàu nằm giáp ranh ba phường Điện Biên (quận Ba Đình cũ), Cửa Nam, Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm cũ). Sau sáp nhập, toàn bộ khu phố đều thuộc phường Hoàn Kiếm. Khu vực được nhiều tờ báo quốc tế đánh giá là điểm đến không thể bỏ lỡ khi tới Hà Nội. Những hộ dân quanh đây tận dụng không gian của gia đình làm nơi kinh doanh đồ uống và ăn vặt.

Tú Nguyễn