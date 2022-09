Xóm cà phê đường tàu - 'bỏ thì thương, vương thì tội'

Việc tụ tập buôn bán, chụp hình trên đoạn đường sắt dài gần 300 m đã từng nhiều lần bị xử lý nhưng vẫn tiếp tục ngang nhiên tái diễn.

Thực trạng vi phạm hành lang an toàn đường sắt đang diễn ra nghiêm trọng tại khu vực phường Hàng Bông, Cửa Nam, Điện Biên Phủ. Nhiều quán cà phê mở bán, nhiều du khách nước ngoài, người dân đến chụp ảnh, quay phim trên đường tàu. Trong văn bản gửi ngày 12/9, lần thứ hai kể từ đầu năm, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề nghị UBND TP Hà Nội xử lý người buôn bán, chụp ảnh trên đường sắt, gây mất an toàn giao thông.

Đồng tình với quan điểm của ngành đường sắt, độc giả Truong Son Nguyen cho rằng: "Phải kiên quyết xóa sổ hoạt động kinh doanh này. Bình thường nhà cửa hai bên đã vi phạm an toàn hành lang giao thông đường bộ - đường sắt, giờ lại thêm hoạt động kinh doanh, buôn bán đông đúc như thế, càng làm cho khu vực này thêm nhếch nhác, nguy hiểm. Các nước trên thế giới có đường sắt chặt qua hai khu phố không ít, nhưng người ta đều xây dựng đúng quy định an toàn, nhà cửa phải cách xa đường ray và có rào chắn để bảo vệ nên rất đẹp, chứ không tự phát như ở ta".

Nhấn mạnh yếu tố an toàn phải được đặt lên trên hết, bạn đọc Lemuoi nhận định: "Không có lý do gì phải cho người dân buôn bán trên đường ray tàu chạy như vậy cả. Tất cả đều có quy định về hành lang an toàn đường sắt, đường thủy, đường bộ, đường hàng không, đường cao tốc, hành lang an toàn điện... thế nên tất cả phải chấp hành. Thử hỏi, ai chịu trách nhiệm nếu để xảy ra chết người, hay ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế - xã hội?".

Ủng hộ việc kiên quyết xử lý hoạt động kinh doanh, buôn bán tại khu vực đường ray xe lửa, độc giả Hà Thái bày tỏ: "Mong chính quyền quận Hoàn Kiếm xử lý kiên quyết, không để tình trạng "đầu voi đuôi chuột". Sau khi nhắc nhở, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết, nếu ai vẫn cố tình vi phạm thì phải có biện pháp xử lý hành chính theo đúng quy định. Không nên vì một chút lợi trước mắt mà làm ngơ trước những rủi ro, dẫn đến những hậu quả khôn lường. Kinh doanh, buôn bán trên đường tàu hay trên hành lang an toàn giao thông hai bên đường tàu, dù dưới bất cứ hình thức gì, cũng đều là vi phạm pháp luật".

>> Kinh tế không đi lên từ những quán cà phê bên đường tàu

Trong khi đó, nhìn nhận hoạt động này dưới một góc nhìn khác, bạn đọc Danny lại cho rằng việc xóa bỏ xóm cà phê đường tàu sẽ gây lãng phí cơ hội phát triển kinh tế, du lịch: "Tôi cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể làm tốt hơn để quản lý hoạt động kinh doanh này. Chẳng hạn như có thể làm khu cà phê chụp ảnh với đường tàu, vì khung cảnh ở đây rất đẹp và lãng mạn. Chỉ cần có quy định cụ thể giờ tàu chạy qua, đảm bảo tốc độ chậm nhất có thể, cùng phối hợp quản lý với khách tham quan, tôi tin chúng ta sẽ tạo được những nét rất riêng mà ít nơi nào trên thế giới có được. Còn nếu trở lại như ngày xưa cũng đâu hay ho gì, vẫn tiềm ẩn nguy hiểm, bát nháo khó quản lý".

Cùng chung suy nghĩ, độc giả Dudunghy phân tích: "Cái gì đang diễn ra bình thường và du khách đều thích thú đến đó thì hãy để nó được yên. Người ta bảo bát nháo, nguy hiểm nhưng hãy xem người dân sống mấy đời ở đây có ý thức thế nào, đã để xảy ra tai nạn nào chưa? Trong khi đó, ở nhiều nơi khác, tai nạn vẫn xảy ra thường ngày. Từ khi có khách du lịch, người dân nơi đây không chỉ có thêm thu nhập mà cảnh quan, môi trường hai bên đường cũng được người dân chú trọng hơn, xây dựng khang trang sạch đẹp hơn để đón du khách.

Theo tôi, chỉ cần có cách quản lý chặt chẽ, khoa học, ngoài duy trì nhân viên canh trực rào chắn ở hai đầu tuyến phố, thì phải có biển báo thời gian tàu chạy, giữ tốc độ di chuyển chậm (không ảnh hưởng đến thời gian hành trình của tàu vì tuyến phố chỉ dài mấy trăm mét). Đồng thời, chúng ta có thể duy trì số lượng khách vào ra một cách hợp lý, luân phiên nhau chụp hình ở trong mức độ cho phép là ổn".

Đó cũng là quan điểm của bạn đọc Lqh: "Điểm nhấn kích cầu du lịch không phải chỉ ở những nơi cao sang, mà nó nằm ở những điểm dân dã như thế này. Đây chính là thứ mà các nước phát triển luôn thiếu. Đó cũng là lý do mà khách du lịch quốc tế sẽ tìm đến với Việt Nam. Hà Nội có ý nghĩa hấp dẫn du khách hay không đều là hơi hướng của các nơi bình dị dân dã như thế này dẫn dắt. Hãy nhìn sang Thái Lan phát triển du lịch hơn ta mà họ vẫn có những khu chợ đường tàu... Đó là lý do vì sao du lịch, dịch vụ của Thái Lan vượt trội nhất nhì thế giới".

Việt Thành tổng hợp

