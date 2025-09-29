Bỏng hóa chất nước thông cống

TP HCMChị Thu, 35 tuổi, trượt ngã vào vũng nước hóa chất thông cống bỏng vùng mông.

Vùng da tổn thương đã được sơ cứu tại cơ sở y tế song vẫn để lại sẹo loét, sưng, đau nhức, ửng đỏ. Chị đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, được TS.BS.CKII Đặng Thị Ngọc Bích, Trưởng khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, cho hay vùng bỏng có dấu hiệu viêm loét, ăn mòn và xơ hóa (co kéo da) viền vết loét, da mỏng yếu và dễ kích ứng, nguy cơ nhiễm trùng. Bác sĩ kết hợp nhiều phương pháp vừa kiểm soát tình trạng viêm loét, vừa tái tạo cấu trúc da và cải thiện sẹo, đảm bảo cả yếu tố sức khỏe lẫn thẩm mỹ.

Bác sĩ Bích khám cho chị Thu. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Bích chỉ định chị Thu dùng thuốc uống kháng viêm, kết hợp thuốc bôi làm dịu và tái tạo da nhằm kiểm soát tình trạng loét đỏ, giảm ngứa rát và ngăn ngừa nhiễm trùng. Bác sĩ hướng dẫn chị chăm sóc vết thương giữ vùng da luôn khô thoáng, hạn chế ma sát. Khi vùng da đã ổn định và lành hẳn, người bệnh được áp dụng các công nghệ như laser, IPL... cải thiện bề mặt da, giảm sẹo lồi lõm, phục hồi thẩm mỹ.

Bác sĩ Bích giải thích các loại nước thông cống trên thị trường hiện nay thường chứa thành phần chính là Natri hydroxide (NaOH) hoặc axit sulfuric (H₂SO₄) ở nồng độ cao. Đây là những hóa chất có tính ăn mòn mạnh. Khi tiếp xúc trực tiếp với da, NaOH có thể phá hủy mô và gây hoại tử, còn axit tạo phản ứng tỏa nhiệt, làm da bỏng rát ngay lập tức. Vì vậy, chỉ vài giây tiếp xúc với hóa chất có tính ăn mòn và phân hủy trong các sản phẩm này có thể ăn sâu vào mô, để lại sẹo xấu hoặc loét kéo dài.

Bác sĩ Bích lưu ý người bị bỏng hóa chất cần nhanh chóng rửa sạch vùng da tổn thương dưới vòi nước sạch liên tục trong ít nhất 15-20 phút để loại bỏ hóa chất còn bám trên da. Che phủ vết thương bằng gạc sạch, sau đó đến bệnh viện để được đánh giá mức độ bỏng và điều trị phù hợp. Tuyệt đối không bôi kem đánh răng, dầu, mỡ trăn, thuốc mỡ dân gian... lên vết bỏng vì không có tác dụng mà còn khiến tình trạng nặng hơn.

Nếu gia đình có trẻ nhỏ, người lớn cần cẩn trọng khi sử dụng, bảo quản hóa chất, tránh để trong tầm với của trẻ. Trang bị kiến thức xử trí ban đầu khi xảy ra sự cố để tránh biến chứng nguy hiểm.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi