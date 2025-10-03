Bỏng da đầu khi uốn tóc

TP HCMChị Duyên, 28 tuổi, bị bỏng một mảng da đầu khi uốn tóc xoăn, phải điều trị bằng thuốc bôi và thuốc uống để tái tạo da.

Chị Duyên uốn tóc bằng 20-30 ống nhiệt, một ống vô tình chạm sát da đầu gây bỏng rát. Thợ làm tóc dùng máy sấy lạnh làm dịu, song chị Duyên vẫn đau nhức. Tối đó, da đầu chị khô lại, hôm sau rỉ dịch vàng, ngứa rát khó chịu, tóc bết dính.

TS.BS.CKII Đặng Thị Ngọc Bích, Trưởng chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết chị Duyên bị bỏng khoảng 5,2 cm da đầu, có dấu hiệu viêm loét, nguy cơ bội nhiễm.

Bác sĩ Bích tư vấn cho chị Duyên. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Bích cho biết bỏng da đầu do uốn tóc hoặc tạo kiểu với nhiệt, hóa chất chủ yếu do thiết bị làm tóc (uốn, kẹp, ống nhiệt) sử dụng mức nhiệt quá cao, đặt quá sát hay vô tình chạm trực tiếp vào da. Thợ làm tóc sử dụng dung dịch, thuốc có nồng độ mạnh, để quá lâu trên da, tóc hoặc da đầu nhạy cảm, có vết thương hở trước khi làm tóc... cũng dễ gây bỏng, kích ứng. Do da đầu mỏng, tập trung nhiều nang tóc và tuyến mồ hôi, nên chỉ một tổn thương nhỏ cũng có thể gây đau rát, tiết dịch và tiềm ẩn nguy cơ sẹo, thậm chí rụng tóc vĩnh viễn.

Da đầu bị bỏng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nang tóc. Nếu tổn thương chỉ ở mức nông và được xử trí đúng cách, tóc có khả năng mọc lại sau vài tháng. Trường hợp bỏng sâu làm hoại tử da và phá hủy nang tóc rất khó hồi phục, vùng bỏng dễ để lại sẹo xơ cứng và hói vĩnh viễn.

Sau khi làm sạch vết bỏng, sát khuẩn và băng bảo vệ cho chị Duyên, bác sĩ Bích kê thêm thuốc kháng viêm, kháng sinh và thuốc bôi tái tạo da. Hiện vùng da bỏng không còn cảm giác đau rát, vùng rỉ dịch khô lại và bắt đầu tái tạo mô. Tuy nhiên, diện tích bỏng to và một vài chỗ mất da, để lại mảng sẹo, tóc khó mọc trở lại tại khu vực này.

Trong giai đoạn hồi phục, chị Duyên cần tiếp tục dưỡng ẩm, chống sẹo và bảo vệ da đầu khỏi nắng nóng. Về lâu dài, chị Duyên có thể cân nhắc cấy tóc hoặc các biện pháp thẩm mỹ khác nếu muốn khắc phục tình trạng hói khu trú do bỏng.

Bác sĩ khuyến cáo khi bị bỏng do máy uốn tóc, mọi người cần làm mát ngay vùng da này bằng nước sạch trong 10-20 phút. Không bôi kem đánh răng, nước mắm hay dầu gió lên vết bỏng vì dễ gây nhiễm trùng. Người bị bỏng nên nhanh chóng đến bệnh viện để được bác sĩ khám, vệ sinh tổn thương, kê thuốc chống nhiễm trùng và hướng dẫn chăm sóc tại nhà.

Để phòng ngừa bỏng da đầu, khi làm đẹp mọi người nên chọn salon uy tín, nhân viên có chuyên môn, sử dụng thiết bị cách nhiệt và hóa chất an toàn. Trong quá trình làm tóc, nếu cảm thấy bỏng rát, cần báo ngay để xử lý kịp thời, tránh biến chứng nặng.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi