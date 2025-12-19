Bốn hỷ sự của Hollywood năm 2025

Năm qua, hôn lễ của tỷ phú Jeff Bezos, 61 tuổi, và cựu phát thanh viên Lauren Sánchez, 56 tuổi, là một trong những sự kiện đình đám nhất thế giới, được trang Hollywood Reporter ví von là "đám cưới thế kỷ". Ảnh: Instagram/ Lauren Sánchez

Sau sáu năm hẹn hò, cặp sao đánh dấu cột mốc mới bằng chuỗi tiệc xa hoa tại Venice, Italy, từ ngày 26 đến 28/6. Danh sách khách mời toàn sao cũng là điểm nhấn với khoảng 200 người tham dự, gồm tài tử Leonardo DiCaprio, gia đình Kardashian, tỷ phú Bill Gates, vợ chồng Ivanka Trump - con gái tổng thống Mỹ Donald Trump và "nữ hoàng truyền thông" Oprah Winfrey.