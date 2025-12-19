Bốn hỷ sự của Hollywood năm 2025

Năm qua, hôn lễ của tỷ phú Jeff Bezos, 61 tuổi, và cựu phát thanh viên Lauren Sánchez, 56 tuổi, là một trong những sự kiện đình đám nhất thế giới, được trang Hollywood Reporter ví von là "đám cưới thế kỷ". Ảnh: Instagram/ Lauren Sánchez
Sau sáu năm hẹn hò, cặp sao đánh dấu cột mốc mới bằng chuỗi tiệc xa hoa tại Venice, Italy, từ ngày 26 đến 28/6. Danh sách khách mời toàn sao cũng là điểm nhấn với khoảng 200 người tham dự, gồm tài tử Leonardo DiCaprio, gia đình Kardashian, tỷ phú Bill Gates, vợ chồng Ivanka Trump - con gái tổng thống Mỹ Donald Trump và "nữ hoàng truyền thông" Oprah Winfrey.
Vợ chồng Jeff Bezos - Lauren Sánchez hôn nhau trên thuyền nước ở Venice, trong ngày đầu mở tiệc. Ảnh: AP
Theo CNN ngày 27/6, đại diện Bộ Du lịch Italy cho rằng đám cưới có thể mang lại 1,1 tỷ USD lợi nhuận cho địa phương, tăng 68% doanh thu du lịch hàng năm cho thành phố. Chi phí tổ chức chưa được công bố, song ông Luca Zaia - thống đốc vùng Veneto, bao gồm Venice - nhận định con số này có thể hơn 55 triệu USD.
Dàn sao dự tiệc đồ ngủ của tỷ phú Jeff Bezos. Video: Daily Mail
Dù chính quyền đánh giá sự kiện mang lại lợi ích kinh tế, một số người dân và nhà hoạt động tổ chức biểu tình phản đối. Họ lo ngại lễ cưới làm xáo trộn cuộc sống thường ngày, biến Venice thành công viên giải trí cho người giàu.
Đám cưới của Selena Gomez, 32 tuổi, và nhạc sĩ Benny Blanco, 37 tuổi, cũng là tin vui nổi bật của Hollywood năm nay. Cả hai làm lễ thành hôn tại đồn điền tư nhân Sea Crest Nursery thuộc thành phố Santa Barbara, ngày 27/9. Ảnh: Instagram/ Selena Gomez
Suốt thời gian hôn lễ diễn ra, cặp sao không để lộ thông tin về tiệc cưới, được cho chi khoảng 300.000 USD cho vấn đề an ninh để bảo vệ sự riêng tư. Phần lớn khách mời được đưa đón và sắp xếp nơi ở riêng tư.
Selena Gomez mặc đầm ren của nhà mốt Ralph Lauren cho lễ chính. Ảnh: Instagram/ Selena Gomez
Theo People, vợ chồng Selena mời khoảng 170 khách, hầu hết là người thân và bạn bè. Nguồn tin cho biết Taylor Swift và Ed Sheeran - hai người bạn lâu năm của cô dâu chú rể - có bài phát biểu chúc mừng trong tiệc. Sau hôn lễ, Selena chia sẻ loạt khoảnh khắc trong ngày vui trên mạng xã hội, đến nay thu hút hơn 20 triệu lượt thích.
Hậu trường chụp ảnh cưới của đôi uyên ương. Video: Instagram/ Selena Gomez
Selena Gomez và Benny Blanco hẹn hò từ tháng 6/2023, công khai chuyện tình cảm vào tháng 12 cùng năm. Cuối năm 2024, Selena thông báo đính hôn bằng ảnh khoe nhẫn cầu hôn trên Instagram. Trước khi thành đôi, cả hai quen biết nhau nhiều năm, từng hợp tác trong đĩa đơn I Can't Get Enough (2019).
Cuối tháng 8, Taylor Swift, 36 tuổi, gây chấn động khi thông báo đính hôn người yêu bằng tuổi - cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce - sau hai năm yêu nhau. Ảnh: Instagram/ Taylor Swift
Theo Billboard, loạt ảnh ca sĩ nhận lời cầu hôn lập kỷ lục là nội dung đạt một triệu lượt chia sẻ lại nhanh nhất của Instagram. Bài đăng vượt 14 triệu lượt thích sau một giờ xuất hiện, hiện có hơn 37 triệu lượt "thả tim". Ca khúc So High School được ca sĩ chọn làm nhạc nền tăng 400% lượt nghe trực tuyến trên ứng dụng Spotify.
Taylor Swift và Travis Kelce hẹn hò từ năm 2023, là một trong những cặp sao nổi tiếng nhất Hollywood hiện nay. Cả hai có sự nghiệp ấn tượng trong lĩnh vực riêng, thường xuyên ủng hộ công việc của nhau. Ảnh: Instagram/ Travis Kelce
Theo một số trang tin quốc tế, hai người đang lên kế hoạch kết hôn. Nguồn tin của Page Six tiết lộ họ dự định làm đám cưới tại khách sạn Ocean House, bang Rhode Island, Mỹ, ngày 13/6/2026.
Taylor Swift kể hậu trường Travis Kelce chuẩn bị buổi cầu hôn. Video:
The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
Katy Perry, 41 tuổi, cũng là nghệ sĩ có đời sống tình cảm ấn tượng trong năm. Sau nhiều năm hẹn hò giới nghệ sĩ, cô khiến công chúng bất ngờ khi tìm thấy hạnh phúc mới bên cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau, 54 tuổi. Cả hai công khai chuyện tình cảm hôm 25/10 - trùng dịp sinh nhật của Katy Perry. Ảnh: Backgrid
Từ tháng 7, hai người liên tục vướng tin hẹn hò do thường xuất hiện cùng nhau. Mối quan hệ càng gây chú ý khi Daily Mail tung bộ ảnh cặp sao ôm hôn trên du thuyền của Perry ngoài khơi bờ biển Santa Barbara, California, hôm 11/10. Dù vậy, họ không xác nhận chuyện yêu nhau.
Hôm 6/12, Katy Perry lần đầu đăng ảnh bạn trai lên Instagram, chia sẻ kỷ niệm của hai người tại Nhật Bản dịp ca sĩ đang tổ chức lưu diễn tại đây. Vài ngày trước đó, cả hai cũng gây chú ý khi đến thăm vợ chồng cựu Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida.
Katy Perry và ông Justin Trudeau hẹn hò tại Nhật Bản. Video: Instagram/ Katy Perry
Trước khi đến với nhau, cả hai đều trải qua những mối tình lâu năm, có con riêng. Cuối tháng 6, Katy Perry thông báo hủy hôn tài tử Orlando Bloom sau gần chín năm bên nhau. Trong khi đó, ông Justin Trudeau thông báo ly thân với vợ từ tháng 8/2023.
Phương Thảo