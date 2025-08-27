Ca sĩ Taylor Swift đính hôn với bạn trai - cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce - sau gần hai năm yêu nhau.

Trên Instagram ngày 26/8, cặp sao gây sốt khi thông báo tin vui: "Giáo viên tiếng Anh và giáo viên thể dục của bạn sẽ kết hôn". Bài viết kèm theo loạt ảnh Travis Kelce cầu hôn Taylor Swift trong vườn hoa, cận cảnh nhẫn kim cương trên ngón tay áp út bên trái - nơi thường đeo nhẫn cưới - của ca sĩ. Theo People, Kelce thiết kế món trang sức cùng nhà chế tác Kindred Lubeck của thương hiệu Artifex Fine Jewelry.

Travis Kelce cầu hôn bạn gái trong khu vườn đầy hoa. Ảnh: Instagram/ Taylor Swift

Đến nay, bài viết đạt hơn 20 triệu lượt thích, khoảng tám triệu lượt chia sẻ. Tin tức hai người "về chung một nhà" xuất hiện trên khắp các mặt báo quốc tế, cũng như các trang mạng xã hội.

Trước đó hai tuần, Taylor Swift và bạn trai gây chú ý khi có các cuộc trò chuyện ngọt ngào, bày tỏ quan điểm về tình yêu và sự nghiệp trên podcast New Heights của Travis và anh trai Jason Kelce. Nhiều người hâm mộ chia sẻ lại những đoạn cắt trong buổi phỏng vấn, khen chuyện tình của cả hai. Đây cũng là chương trình để Taylor Swift quảng bá album The Life of a Showgirl, dự kiến ra mắt ngày 3/10.

Nhẫn đính hôn của Taylor Swift được cắt theo kiểu "Old Mine brilliant cut" theo phong cách cổ điển. Ảnh: Instagram/ Taylor Swift

Taylor Swift và Travis Kelce hiện là một trong những cặp sao nổi tiếng nhất của Hollywood. Chuyện tình của họ bắt đầu khi Kelce thu hút chú ý của ca sĩ tại concert The Eras Tour hồi tháng 7/2023 chặng Kansas, Mỹ. Họ kín đáo tìm hiểu nhau và công khai mối quan hệ vào tháng 9 cùng năm.

Từ đó, cả hai thường xuyên thể hiện tình cảm mỗi khi tham dự các sự kiện của nhau. Suốt mùa NFL (Giải bóng bầu dục quốc gia) 2024, Taylor Swift liên tục đi xem bạn trai thi đấu. Travis Kelce cũng xuất hiện trong nhiều buổi hòa nhạc của Taylor Swift, từng cùng cô lên sân khấu.

Sau khi Taylor Swift kết thúc The Eras Tour tháng 12/2024 và Travis Kelce hoàn thành trận chung kết Super Bowl tháng 2, cặp sao bắt đầu ở ẩn, hạn chế xuất hiện trước ống kính truyền thông. Nhiều nguồn tin cho biết Taylor Swift dành nhiều thời gian bên người yêu, cùng anh đi du lịch và gặp gỡ bạn bè. Hồi tháng 7, Travis Kelce đăng loạt ảnh trong kỳ nghỉ hè cùng bạn gái. Trong một tấm ảnh, fan phát hiện màn hình khóa của Kelce là hình chụp cả hai.

Trong cuộc phỏng vấn với GQ tháng 8, Travis Kelce nói về chuyện tình với ca sĩ, cho biết hai người xem nhau là "bạn đồng hành" (plus one), đều yêu thích lĩnh vực của người mình yêu.

Taylor Swift hát "Shake It Off" tại concert do bạn trai tổ chức

Taylor Swift, 36 tuổi, được mệnh danh "công chúa nhạc đồng quê" của nền âm nhạc Mỹ. Cô ra mắt năm 2006, sớm gặt hái nhiều thành tích. Gần 20 năm trong nghề, cô nhận 14 tượng vàng Grammy, 30 cúp VMAs, tổ chức nhiều chuyến lưu diễn lớn. Hiện khối tài sản của cô là 1,6 tỷ USD, theo Forbes.

Travis Kelce, bằng tuổi Taylor Swift, là siêu sao bóng bầu dục Mỹ, lập nhiều kỷ lục của NFL. Trước khi thành đôi với Taylor Swift, cầu thủ hẹn hò người mẫu Kayla Nicole trong 5 năm, chia tay tháng 5/2022.

Phương Thảo (theo People, AP)