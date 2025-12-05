Katy Perry và ông Justin Trudeau thăm cựu Thủ tướng Nhật

Nhật BảnCa sĩ Katy Perry và chính trị gia Justin Trudeau có cuộc gặp với vợ chồng cựu Thủ tướng Nhật Fumio Kishida.

Theo People, Katy Perry cùng cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau gặp chính trị gia Fumio Kishida và vợ ông - bà Yuko Kishida - ngày 3/12. Trên X một ngày sau, ông Kishida đăng ảnh chụp cùng cặp sao, cho biết vợ chồng ông dùng bữa trưa cùng họ.

Trong bài đăng, ông Kishida gọi Katy Perry là "nửa kia" (partner) của ông Trudeau, kể lại tình bạn của ông và Justin Trudeau. Thời gian ông Trudeau còn là thủ tướng, hai người gặp nhau nhiều lần với tư cách những nhà lãnh đạo đồng cấp, hợp tác củng cố mối quan hệ song phương của hai quốc gia. "Tôi rất vui mừng khi thấy chúng tôi tiếp tục duy trì tình bạn theo cách này", trích bài đăng của ông Fumio Kishida.

Katy Perry (thứ hai từ trái sang) và người yêu chụp hình vợ chồng cựu Thủ tướng Nhật Fumio Kishida bên cây thông Noel. Ảnh: X/ Fumio Kishida

Ông Justin Trudeau cũng đăng lại bài viết kèm lời nhắn cảm ơn tình hữu nghị của ông Kishida. "Katy và tôi rất vui khi có cơ hội trò chuyện cùng ông và bà Yuko", ông Trudeau viết.

Đây là lần xuất hiện mới nhất của Katy Perry và ông Trudeau. Tối 1/12, cả hai có buổi hẹn hò tại một nhà hàng ở Tokyo, hai ngày trước khi ca sĩ tổ chức concert Lifetimes Tour tại đây. Cặp sao công khai mối quan hệ vào ngày 25/10, trùng dịp sinh nhật lần thứ 41 của Perry, sau nhiều tháng vướng tin yêu nhau.

Nguồn tin của People cho biết Katy Perry và ông Trudeau đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ đông, nhất là sau khi cô hoàn thành chuyến lưu diễn. Cô khởi động chuỗi hòa nhạc từ tháng 4, dự kiến khép lại sau đêm diễn ở Abu Dhabi ngày 7/12. "Ông Justin Trudeau đang nỗ lực sắp xếp thời gian để gặp bạn gái, cô ấy cũng hào hứng với điều đó. Perry rất vui khi ở bên người yêu", nguồn tin nói thêm.

Katy Perry, 41 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ, một trong những biểu tượng nhạc pop thập niên 2010. Cô có nhiều bản hit như Dark Horse, Roar, Bon Appétit, Firework, Last Friday Night, Hot N Cold. Tháng 7, cô chia tay vị hôn phu lâu năm - diễn viên Orlando Bloom. Cả hai có chung một con gái tên Daisy, năm tuổi.

Ông Justin Trudeau, 54 tuổi, là Thủ tướng Canada giai đoạn 2015-2025. Ông là thủ tướng trẻ thứ nhì trong lịch sử Canada, theo đảng Tự do. Tháng 1, ông tuyên bố từ chức. Ông Trudeau thông báo ly thân vợ Sophie Grégoire tháng 8/2023 sau 18 năm chung sống, cả hai có ba con.

Katy Perry và cựu thủ tướng Canada công khai hẹn hò Ca sĩ và ông Justin Bieber trong buổi hẹn hò tại Pháp hôm 25/10. Video: TMZ

Phương Thảo (theo People)