Ồn ào bủa vây lễ cưới tỷ phú Jeff Bezos

VeniceTỷ phú Jeff Bezos, 61 tuổi, thay đổi địa điểm tổ chức hôn lễ để tránh biểu tình, tăng cường an ninh địa phương.

Từ khi có tin kết hôn, tỷ phú Jeff Bezos và cựu phát thanh viên Lauren Sánchez liên tục là tâm điểm của truyền thông. Phần lớn tin tức xoay quanh chi phí ước tính của lễ cưới và sự phản đối của những nhà hoạt động địa phương thuộc phong trào No Space for Bezos (Không có chỗ cho Bezos).

Nhóm biểu tình treo băng rôn phản đối Jeff Bezos Những nhà hoạt động treo áp phích phản đối tỷ phú Jeff Bezos trên tháp chuông San Giorgio hôm 12/6. Video: Instagram/ No Space for Bezos

Những ngày qua, một số cuộc biểu tình diễn ra nhằm gây cản trở đám cưới, chỉ trích giới lãnh đạo Venice ủng hộ tỷ phú. Những người này lập luận chính quyền ưu tiên phát triển du lịch hơn nhu cầu của người dân, cho rằng dân số bản địa ngày một giảm còn lượng khách tham quan luôn tăng. Theo họ, sự kiện sẽ làm xáo trộn cuộc sống thường ngày, biến Venice thành công viên giải trí cho người giàu. Họ giăng băng rôn khắp nơi, dọa lấp đầy các kênh đào bằng mô hình cá sấu bơm hơi để ngăn khách của Bezos và Sánchez đến Venice.

Greenpeace Italy và Everyone Hates Elon (Ai cũng ghét Elon Musk) giăng biểu ngữ kêu gọi ông Bezos đóng thêm thuế. Greenpeace là mạng lưới toàn cầu gồm các tổ chức độc lập hoạt động vì môi trường. Everyone Hates Elon là một hội nhóm ở Anh, tập hợp những người không thích tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Reuters

Hôm 23/6, tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace chi nhánh Italy và tổ chức Everyone Hates Elon mở cuộc biểu tình, giăng bạt lớn in hình ông Jeff Bezos kèm dòng chữ: "Nếu ông có thể thuê Venice để làm đám cưới, ông có thể đóng thuế nhiều hơn". Cảnh sát địa phương nhanh chóng gỡ tấm bạt xuống.

Theo Guardian ngày 24/6, tỷ phú được cho nhượng bộ nhóm người phản đối bằng cách dời một điểm tổ chức. Ban đầu, tòa nhà cổ hơn 700 năm tuổi Scuola Grande della Misericordia là một trong những nơi được chọn nhưng hiện họ chuyển sang khu phức hợp các xưởng đóng tàu ở Arsenale. Khu vực mới có tường bao quanh khiến người ngoài khó xâm nhập. Những địa điểm còn lại chưa được công bố.

Chân dung tỷ phú Jeff Bezos và vợ sắp cưới. Ảnh: AP

Báo chí địa phương nhận định việc đổi chỗ còn do ông Bezos lo ngại vấn đề an ninh sau khi Mỹ can thiệp xung đột Israel - Iran. Chính quyền thành phố tăng cường bảo an khắp nơi, nhất là khu vực của người Do Thái. Nhiều khách mời quyền lực khắp thế giới dự kiến sẽ dự tiệc, nhất là Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hôm 24/6, cô và chồng con có mặt ở Venice.

Đáp lại động thái dời chỗ của Jeff Bezos, những nhà hoạt động tuyên bố đây là "chiến thắng lớn" của họ. Trên Instagram, nhóm No Space for Bezos cho biết sẽ tổ chức một cuộc biểu tình khác hôm 28/6 - dự kiến ngày cuối cùng của chuỗi sự kiện.

Lễ cưới tỷ phú Jeff Bezos và cựu phát thanh viên Lauren Sánchez diễn ra trong tuần này, nhưng cả hai chưa tiết lộ ngày cụ thể. New York Times và một số trang tin cho biết hôn lễ kéo dài ba ngày từ 26 đến 28/6, trước đó tờ AP đưa tin sự kiện bắt đầu từ 24 đến 26/6. Dựa trên tiềm lực tài chính và độ nổi tiếng của cặp sao, tờ Hollywood Reporter, Independent gọi sự kiện là "đám cưới thế kỷ".

Hiện cặp sao giữ kín thông tin, người phát ngôn của cả hai vẫn im lặng. Một khách mời dự tiệc cưới nói với CNN rằng đã ký một hợp đồng bảo mật với cặp sao để giữ bí mật. Tuy nhiên, điều này không giúp Bezos - Sánchez tránh khỏi sự chú ý và nhiều lời đồn đoán của truyền thông quốc tế.

Cả hai được cho sẽ cử hành hôn lễ tại những địa điểm mang tính lịch sử, văn hóa của địa phương. Theo Guardian, đôi uyên ương trao lời thề nguyền tại Vương cung Thánh đường San Giorgio Maggiore trên đảo cùng tên, ngày 27/6. Một buổi tiệc lớn khác dự kiến diễn ra vào một ngày sau đó. Tất cả do công ty sự kiện Lanza & Baucina thực hiện. Đây cũng là đơn vị từng lên kế hoạch cho tiệc cưới của tài tử George Clooney tại Venice năm 2014.

Guardian ước tính khoảng 95 máy bay tư nhân sẽ đáp tại sân bay thành phố. Ngoài Ivanka Trump, dàn khách mời có thể gồm tỷ phú Elon Musk, "nữ hoàng truyền thông" Oprah Winfrey, ngôi sao truyền hình Kim Kardashian, minh tinh Eva Longoria, tài tử Leonardo DiCaprio và bạn gái kém 24 tuổi - siêu mẫu Vittoria Ceretti. Theo TMZ, diễn viên Orlando Bloom sẽ có mặt nhưng không đi cùng vị hôn thê Katy Perry, do cô bận lịch trình concert ở Australia. Sự xuất hiện của Orlando càng gây chú ý do anh và Katy vướng tin đã chia tay.

Từ trái qua: Kim Kardashian, Lauren Sánchez, diễn viên Eva Longoria, Kris Jenner - mẹ của Kim Kardashian tại tiệc độc thân của Sánchez hồi tháng 5.

Ông Jeff Bezos, 61 tuổi, là ông trùm truyền thông và nhà đầu tư người Mỹ. Ban đầu, ông xây dựng Amazon như một cửa hàng sách trực tuyến, sau đó mở rộng thêm các sản phẩm, dịch vụ thương mại điện tử. Trong 27 năm nắm quyền lãnh đạo, ông đưa Amazon trở thành đế chế bán lẻ lớn nhất thế giới. Năm 2021, ông thôi chức Giám đốc điều hành. Theo Forbes, Jeff Bezos hiện là người giàu thứ ba trên thế giới với 227,4 tỷ USD, xếp sau "trùm công nghệ" Elon Musk và nhà sáng lập Facebook - Mark Zuckerberg.

Bà Lauren Sánchez, 56 tuổi, là người dẫn chương trình gốc Mexico từng đoạt giải Emmy, thực hiện nhiều show nổi tiếng trên kênh KTTV Fox-11 nhưGood Day LA. Sánchez là diễn viên, chủ hãng phim Black Ops Aviation và tác giả truyện thiếu nhi. Tháng 4, cô gây chú ý khi thực hiện chuyến bay vào rìa vũ trụ cùng phi hành đoàn toàn nữ, trong đó có Katy Perry. Ngoài ra, cô có một con trai với bạn trai cũ - cầu thủ bóng bầu dục Tony Gonzalez.

Cả hai công khai mối quan hệ vào năm 2019, sau khi Bezos tuyên bố ly hôn nhà văn MacKenzie Scott. Cùng thời điểm, Sánchez chia tay người chồng chung sống 13 năm, Patrick Whitesell. Họ tổ chức đính hôn trên du thuyền Koru bên bờ biển Amalfi, Italy tháng 8/2023. Theo L'Officiel Mỹ, Bezos cầu hôn Sánchez với chiếc nhẫn kim cương 20 carat trị giá 2,5 triệu USD.

Phương Thảo (theo CNN, Guardian)