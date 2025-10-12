Katy Perry ôm cựu Thủ tướng Canada trên du thuyền

CaliforniaKaty Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau được nhìn thấy thân mật trên du thuyền của ca sĩ.

Trong những bức ảnh được Daily Mail công bố hôm 11/10, cả hai đứng trên du thuyền hạng sang ngoài khơi bờ biển Santa Barbara. Ca sĩ 41 tuổi diện đồ bơi, vòng tay ôm lấy cổ ông Justin Trudeau, cả hai ôm hôn nhau. Các bức ảnh được chụp cuối tháng 9, đến nay mới công bố.

Hình ảnh được cho là Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau ở California. Ảnh: DailyMail

Chuyện hẹn hò của cả hai dấy lên từ cuối tháng 7 khi họ cùng nhau ăn tối tại nhà hàng Le Violon, Montreal. Trong video paparazzi quay lại, Katy Perry và ông Justin Trudeau ngồi trò chuyện cùng nhau. Một người có mặt trong cuộc gặp cho biết cả hai gọi cocktail, cùng ăn một số món trong đó có tôm hùm. Họ cũng được nhìn thấy đi dạo tại công viên Mount Royal. Ông Trudeau còn tới xem chuyến lưu diễn Lifetimes của Perry tại Canada.

Katy Perry ăn tối cùng cựu Thủ tướng Canada Katy Perry ăn tối cùng cựu Thủ tướng Canada. Video: TMZ

Tháng 8, một nguồn tin cho biết chuyện tình cảm của họ gặp trở ngại vì quá bận rộn. "Họ có rất nhiều việc phải làm và sự mới mẻ đã phai nhạt. Mọi chuyện đã lắng xuống. Dù cả hai đã nhắn tin không ngừng nghỉ suốt tháng 7", người này nói trên Pagesix. Hiện cả hai chưa lên tiếng về mối quan hệ.

Ông Justin Trudeau đến xem Katy Perry biểu diễn ở Canada mùa hè năm nay. Ảnh: TikTok avocado6713

Katy Perry, 41 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ, một trong những biểu tượng nhạc pop thập niên 2010. Cô có nhiều bản hit như Dark Horse, Roar, Bon Appétit, Firework, Last Friday Night, Hot N Cold. Cô đang thực hiện chuyến lưu diễn Lifetimes, kéo dài từ tháng 4 đến tháng 11. Tháng 7, cô chia tay vị hôn phu lâu năm - diễn viên Orlando Bloom.

Ông Justin Trudeau, 54 tuổi, là Thủ tướng Canada giai đoạn 2015-2025. Ông là Thủ tướng trẻ thứ nhì trong lịch sử Canada, theo đảng Tự do. Tháng 1, ông tuyên bố từ chức. Ông Trudeau thông báo ly thân vợ Sophie Grégoire tháng 8/2023 sau 18 năm chung sống, cả hai có ba con.

Họa Mi (theo Pagesix)