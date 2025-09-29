Nước mắt và nụ cười ở lễ cưới Selena Gomez

Đám cưới Selena Gomez và Benny Blanco ngập tràn tiếng cười, lời chúc từ bạn bè, gia đình, cũng có nhiều người khóc vì mừng hạnh phúc của ca sĩ.

Ngày 27/9, lễ cưới diễn ra tại California, trước sự chứng kiến của khoảng 170 khách mời gồm nhiều nghệ sĩ là bạn bè thân thiết của cặp sao như: Taylor Swift, Ed Sheeran, Paris Hilton, SZA, Camila Cabello, Cara Delevingne. Ngoài ra, sự kiện còn có một số bạn diễn của Selena trong Only Murders in the building như Steve Martin, Martin Short, Paul Rudd và Édgar Ramírez, Zoe Saldaña trong Emilia Pérez.

Selena Gomez và Benny Blanco chụp ảnh cưới Cô dâu và chú rể đều mặc trang phục từ nhà mốt Ralph Lauren trong ngày vui. Ảnh: Instagram/ Selena Gomez

Trên Instagram ngày 28/9, mẹ của Selena, bà Mandy Teefey, cho biết xúc động khi chứng kiến giây phút bố của bà - ông David Michael Cornett - dắt tay Selena vào lễ đường. Theo TMZ, Selena để ông ngoại giữ vai trò quan trọng vì trước đây ông chưa có cơ hội làm điều này với mẹ cô.

Bà Mandy trải qua một hai cuộc hôn nhân trước khi cưới bố của Selena. Bà làm mẹ từ năm 16 tuổi. Cuộc hôn nhân sau đó đổ vỡ, năm 2006, bà đi bước nữa với ông Brian, hiện là cha dượng của Selena. Ông Brian cũng có mặt trong lễ cưới. Trong bài viết, mẹ của ca sĩ mô tả đây là "một hôn lễ hoàn hảo cho đôi tình nhân tuyệt vời nhất bà từng biết". Bà cũng gọi Benny Blanco là "con rể tuyệt vời".

Selena Gomez và Benny Blanco trong hậu trường hôn lễ. Ảnh: Instagram/ Benny Blanco

Nguồn tin của People cho biết nhiều khách mời khóc khi theo dõi buổi lễ. Cô dâu chú rể tự viết lời thề hôn nhân vừa hài hước vừa cảm động. Taylor Swift và Ed Sheeran có bài phát biểu chúc mừng cặp uyên ương cùng bố mẹ của cặp sao. Selena mặc một chiếc váy ren trong lễ chính, sau đó thay đầm cưới từ hãng Ralph Lauren cho tiệc chiêu đãi.

Sau những giây phút cảm xúc và lắng đọng, tiệc cưới diễn ra đến khuya trong bầu không khí vui vẻ. Nghệ sĩ đoạt giải Grammy Mark Ronson đã làm DJ cho đêm tiệc. Trước hôn lễ một ngày, cặp sao tổ chức bữa tối tổng duyệt, mời tất cả khách mời tham dự. Khi đó, Steve Martin và Martin Short có bài phát biểu mừng chương mới trong cuộc sống của cặp sao.

Khép lại đám cưới, cô dâu chú rể chia sẻ nhiều hình ảnh, video ngọt ngào lên trang cá nhân, nhận "mưa" lời chúc từ đồng nghiệp, fan. Hiện loạt ảnh cưới của Selena Gomez trên Instagram đạt hơn 20 triệu lượt thích sau một ngày đăng tải. Hôm 28/9, Benny Blanco khoe ảnh hậu trường, gây chú ý với dòng chú thích: "Tôi đã cưới công chúa Disney".

Vợ chồng Selena - Benny mặc lễ phục từ nhà mốt Ralph Lauren trong bộ ảnh cưới. Ảnh: Instagram Selena Gomez

Cả hai hẹn hò từ tháng 6/2023, công khai chuyện tình cảm vào tháng 12 cùng năm. Cuối năm 2024, cặp sao thông báo đính hôn bằng ảnh khoe nhẫn cầu hôn trên Instagram.

Theo People, mẹ của Selena có công lớn cho mối tình này, được ví như "thần tình yêu" của cả hai. Trên Interview đầu năm, ca sĩ cho biết mẹ từng sắp xếp một cuộc hẹn cho cô và Benny Blanco năm cô khoảng 16, 17 tuổi. Khi đó, hai mẹ con gặp Benny để thảo luận về công việc âm nhạc với anh.

Lúc mới yêu, nhiều khán giả đặt nghi vấn liệu mối quan hệ này có lâu bền do Selena từng có chuyện tình ồn ào với Justin Bieber. Benny Blanco cũng bị nhiều người nói "không xứng" với Selena, với lý do anh "xấu trai". Khi đó, Selena Gomez đáp trả nhiều bình luận, cho biết Benny "đối xử với cô tốt hơn bất kỳ ai trên hành tinh này", "là tất cả trong tim cô".

Dù ca sĩ không ngừng bênh vực bạn trai, người hâm mộ tiếp tục chỉ trích Benny sau khi phát hiện anh từng phát ngôn thiếu tôn trọng Selena năm 2020. Nhưng sau hai năm bên nhau, anh dần khiến fan thay đổi góc nhìn. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, nhà sản xuất âm nhạc thường được khen tinh tế khi nhắc đến bạn gái.

Selena Gomez và Benny Blanco tại Lễ trao giải Emmy hôm 14/9. Ảnh: Television Academy

Selena Gomez, 33 tuổi, được biết đến với loạt vai diễn trong phim của Disney trước khi chuyển hướng làm ca sĩ. Cô tham gia các bộ phim truyền hình như Wizards of Waverly Place, Barney & Friends. Các album của cô thường xuyên đứng vị trí cao trong bảng xếp hạng Billboard. Ngoài âm nhạc, Gomez làm chủ hãng mỹ phẩm Rare Beauty và công ty chăm sóc sức khỏe tinh thần Wondermind.

Năm 2013, cô được chẩn đoán mắc hội chứng Lupus khi thực hiện chuyến lưu diễn đầu tiên của sự nghiệp - Star Dances, phải hoãn concert để điều trị. Selena lần đầu nói về tình trạng sức khỏe trong bài phỏng vấn với Billboard năm 2015. Hai năm sau, ca sĩ trải qua cuộc phẫu thuật ghép thận do biến chứng bệnh. Cô từng có thời gian bị tăng cân trong giai đoạn chữa trị, bị miệt thị ngoại hình mỗi khi xuất hiện.

Benny Blanco, 37 tuổi, là nhà sản xuất âm nhạc, từng hợp tác với nhiều sao lớn như Justin Bieber, Ed Sheeran, Katy Perry, Britney Spears, Rihanna.... Trước khi yêu Selena, Benny giữ kín chuyện tình cảm, từng hẹn hò với người mẫu Elsie Hewitt trong nhiều năm.

Phương Thảo (theo People)