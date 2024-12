Tỷ phú Selena Gomez đính hôn

Selena Gomez - tỷ phú 32 tuổi - đính hôn nhà sản xuất nhạc Benny Blanco, 36 tuổi, sau hơn một năm yêu.

Ngày 12/12, ca sĩ Selena Gomez thông báo tin vui bằng loạt ảnh khoe nhẫn cưới trên Instagram, kèm chú thích: "Mãi mãi, từ hôm nay". Bài viết đạt hơn bốn triệu lượt thích sau một giờ đăng tải. Nhiều người nổi tiếng như rapper Cardi B, Lil Nas X, diễn viên Gwyneth Paltrow chúc cặp sao hạnh phúc. Taylor Swift gây chú ý khi bình luận: "Chị sẽ làm phù dâu cho em". Chồng sắp cưới của ca sĩ - Benny Blanco - cũng khiến người hâm mộ thích thú khi để lại lời nhắn dưới bài viết: "Đó là vợ tôi".

Selena Gomez khoe nhẫn cưới trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram Selena Gomez

Theo People, cặp sao hẹn hò từ tháng 6/2023 nhưng chỉ công khai chuyện tình cảm vào tháng 12 cùng năm. Trước khi yêu, cả hai quen biết nhau nhiều năm, từng hợp tác trong đĩa đơn I Can't Get Enough (2019). Gomez thường nhắc đến bạn trai trong các cuộc phỏng vấn, lên tiếng bảo vệ anh khi vài người phản đối việc họ yêu nhau.

Tại chương trình Apple Music's Zane Lowe tháng 2, ca sĩ mô tả mối quan hệ hiện tại làm cô cảm thấy an toàn vì được dựa dẫm. Cuối tháng 5, trên Time, Gomez tiết lộ có kế hoạch nhận con nuôi khi 35 tuổi nếu còn độc thân. "Tôi trân trọng từng khoảnh khắc bên anh ấy. Tôi không biết tương lai ra sao, nhưng tôi biết anh ấy sẽ ở cạnh mình", Gomez nói.

Selena Gomez và Benny Blanco trong bộ ảnh hồi tháng 7. Ảnh: Instagram Selena Gomez

Về Blanco, trong cuộc phỏng vấn với WSJ tháng 5, anh thừa nhận phải mất một khoảng thời gian mới nhận ra có tình cảm với Gomez. Anh nhớ lại: "Thật khó hiểu khi người bạn thích ở trước mặt bạn bấy lâu mà bản thân không để ý. Và trong một thời điểm, bạn lại biết: 'Chờ đã, mình đang yêu'".

Cũng trong tháng 5, Blanco tham gia chương trình The Howard Stern Show, cho biết Gomez không chỉ là người yêu, còn như người bạn thân có thể cùng anh cười đùa cả ngày. Mặt khác, cô cũng truyền cảm hứng cho anh. Blanco nhận xét bạn gái rất thẳng thắn, tuyệt vời, tốt bụng và ngọt ngào. Dịp Valentine năm nay, anh thuê toàn bộ rạp chiếu phim cho Gomez và mua tất cả đồ ăn yêu thích của cô. Khi MC đoán cả hai sẽ kết hôn, Blanco cho biết từng nghĩ đến điều này. Anh nói thêm: "Khi tôi nhìn cô ấy, tôi thường nghĩ không biết liệu có thế giới nào đẹp hơn nơi này".

Selena Gomez, 32 tuổi, bắt đầu được biết đến với loạt vai diễn trong phim của Disney trước khi chuyển hướng làm ca sĩ. Cô tham gia các bộ phim truyền hình như Wizards of Waverly Place, Barney & Friends. Các album của cô thường xuyên đứng vị trí cao trong bảng xếp hạng Billboard. Một số bản hit của Selena gồm Lose You to Love Me, Hands to Myself, Good for You. Cô hiện là tỷ phú với tài sản ròng trị giá khoảng 1,3 tỷ USD, theo Bloomberg.

Benny Blanco, 36 tuổi, là nhà sản xuất âm nhạc, từng hợp tác với nhiều sao như Halsey, Khalid, The Weeknd, Justin Bieber. Anh từng thắng giải Nhạc sĩ BMI của năm, thành lập hai hãng thu âm Mad Love Records và Friends Keep Secrets. Trước khi yêu Gomez, Blanco giữ kín chuyện tình cảm, từng hẹn hò với người mẫu tên Elsie Hewitt trong nhiều năm.

MV "I Can't Get Enough" MV "I Can't Get Enough" - ca khúc ca sĩ và bạn trai hợp tác năm 2019. Benny Blanco xuất hiện từ phút 1:25. Video:YouTube Benny Blanco

Phương Thảo (theo People)