Biến chứng của viêm mống mắt thể mi

Viêm mống mắt thể mi không được điều trị có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp, bong hoặc rách võng mạc.

Viêm mống mắt thể mi còn gọi viêm màng bồ đào trước, là tình trạng viêm ở màng bồ đào - cấu trúc nằm giữa võng mạc và củng mạc của mắt, bao gồm mống mắt và thể mi. Bệnh có thể xuất hiện đột ngột (cấp tính), kéo dài mạn tính hoặc tái phát nhiều lần nếu không điều trị hiệu quả.

Theo ThS.BS Lương Thị Anh Thư, Trung tâm Mắt công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, viêm mống mắt thể mi không chỉ gây đau, đỏ mắt, sợ ánh sáng và suy giảm thị lực mà còn tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc mắt và chất lượng thị giác nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Khi tình trạng viêm kéo dài, các phản ứng tại mô và tế bào nội mô trong mắt có thể lan rộng vượt ra ngoài vùng tổn thương ban đầu. Nếu tái phát nhiều lần hoặc kiểm soát kém, những phản ứng này làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến chứng thứ phát. Điều trị sớm và đúng phác đồ đóng vai trò then chốt trong việc hạn chế rủi ro và bảo vệ thị lực.

Bác sĩ Thư khám mắt cho một phụ nữ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Đục thủy tinh thể

Đây là một trong những biến chứng thường gặp nhất của viêm mống mắt thể mi. Viêm kéo dài có thể làm thủy tinh thể (bộ phận trong suốt phía sau đồng tử) bị tổn thương, dẫn tới mờ đục, khiến ánh sáng không thể đi qua dễ dàng, làm giảm thị lực của người bệnh. Viêm còn có thể gây dính giữa mống mắt và thủy tinh thể, dẫn tới đồng tử bị biến dạng và phản ứng chậm với ánh sáng, dễ khiến người bệnh chói, lóa mắt.

Tăng nhãn áp

Viêm mống mắt thể mi tái phát nhiều lần làm ảnh hưởng đến cơ chế thoát thủy dịch trong mắt, dẫn đến áp lực trong mắt tăng cao bất thường. Tình trạng này kéo dài gây tổn thương tới dây thần kinh thị giác, ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị lực và có thể dẫn đến mù lòa nếu không kiểm soát.

Thoái hóa dải băng giác mạc

Viêm kéo dài có thể kích thích sự lắng đọng canxi trên bề mặt giác mạc. Những mảng lắng đọng này làm giảm độ trong suốt của giác mạc, khiến giác mạc gồ ghề gây khó chịu và làm suy giảm chất lượng thị lực, thẩm mỹ của người bệnh.

Bong hoặc rách võng mạc

Trong một số trường hợp nghiêm trọng, viêm kéo dài khiến buồng dịch kính tăng sinh các dải co kéo võng mạc bất thường, có thể làm bong hoặc rách võng mạc. Đây là biến chứng nặng nề gây mờ, mất thị lực trung tâm hoặc nguy cơ vĩnh viễn nếu không được điều trị khẩn cấp.

Bác sĩ Thư lưu ý nguy cơ viêm mống mắt thể mi tiến triển nặng và xuất hiện biến chứng tăng lên khi tình trạng viêm tái phát nhiều lần do chưa được kiểm soát hiệu quả. Người bệnh không tuân thủ đúng phác đồ điều trị, trì hoãn khám khi có triệu chứng hoặc có sẵn các bệnh tự miễn, rối loạn miễn dịch cũng khiến bệnh dễ diễn biến phức tạp hơn.

Hiếu Nguyễn