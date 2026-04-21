Bị viêm da cơ địa nên tắm thế nào

Người bị viêm da cơ địa nên tắm nước ấm 5-10 phút, dùng sữa tắm dịu nhẹ, không chà xát mạnh, thoa dưỡng ẩm ngay sau tắm để phục hồi hàng rào bảo vệ da.

Viêm da cơ địa là bệnh da liễu mạn tính, chủ yếu gặp ở trẻ em với biểu hiện da khô, viêm, ngứa và dễ tái phát. Theo ThS.BS Lương Vũ Thanh Bình, khoa Miễn dịch Lâm sàng, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, nhiều người thường nghĩ da khô do thiếu dầu nhưng thực chất là do hàng rào bảo vệ da suy yếu, khiến da không giữ được nước và dễ bị tác nhân kích ứng xâm nhập. Chăm sóc da đúng cách, đặc biệt là tắm và dưỡng ẩm hợp lý khi bị viêm da cơ địa đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát bệnh và hạn chế bùng phát.

Tắm giúp làm sạch da, loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn và các tác nhân dị ứng tích tụ trên bề mặt. Bác sĩ Bình khuyến cáo người bị viêm da cơ địa nên tắm mỗi ngày một lần bằng nước ấm, tránh nước quá nóng vì có thể làm mất lớp dầu tự nhiên, khiến da khô hơn. Thời gian tắm nên giới hạn trong 5-10 phút, tránh tắm quá lâu hoặc nhiều lần trong ngày vì dễ làm mất nước qua da.

Chọn sản phẩm làm sạch dịu nhẹ, không chứa xà phòng, hương liệu hay cồn để hạn chế kích ứng. Tránh chà xát mạnh lên vùng da tổn thương để không làm trầy xước và khiến tình trạng viêm nặng hơn.

Bác sĩ Bình tư vấn cho người bệnh. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Sau khi tắm, người bệnh nên dùng khăn mềm vỗ nhẹ để thấm bớt nước, không lau khô hoàn toàn. Khi da còn ẩm là thời điểm lý tưởng để "khóa ẩm". Trong vòng 3 phút sau tắm, cần thoa kem dưỡng ẩm lên toàn thân để giữ nước trong da và hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ. Nếu lâu hơn, da sẽ nhanh chóng mất nước và trở nên khô hơn.

Ưu tiên các loại kem dưỡng có kết cấu đặc, giàu thành phần giữ ẩm và phục hồi da. Bôi ít nhất 2 lần mỗi ngày giúp cải thiện rõ rệt tình trạng khô da và hạn chế các đợt bùng phát. Trường hợp có chỉ định điều trị, thuốc bôi nên được sử dụng trước kem dưỡng ẩm theo hướng dẫn để đạt hiệu quả tối ưu.

Trường hợp da quá khô hoặc khi bệnh đang bùng phát, ngoài hai thời điểm sau khi tắm và bôi thuốc, người bệnh bôi kem dưỡng ẩm nhiều lần hơn, rồi dùng lớp băng ẩm hoặc mặc quần áo cotton để "khóa ẩm" trong một khoảng thời gian nhất định. Cách này giúp da giữ nước tốt hơn, tăng khả năng hấp thu dưỡng chất, đồng thời làm dịu và giảm ngứa hiệu quả.

Người bệnh nên dưỡng ẩm sau mỗi lần rửa tay hoặc tiếp xúc với nước. Với viêm da cơ địa ở tay, có thể ngâm tay trong nước ấm, sau đó bôi thuốc và kem dưỡng theo chỉ định, kết hợp mang găng tay cotton khi ngủ để tăng hiệu quả giữ ẩm.

Bác sĩ cho biết viêm da cơ địa không thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng có thể kiểm soát ổn định nếu chăm sóc đúng cách. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như ngứa nhiều, tổn thương lan rộng, chảy dịch... cần đến bệnh viện có chuyên khoa Miễn dịch Lâm sàng hoặc Da liễu để được đánh giá và điều trị phù hợp.

Minh Hương