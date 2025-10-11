Bị viêm cầu thận có gây suy thận không?

Tôi bị viêm cầu thận, kèm tiểu máu gần hai tuần. Bệnh này có dẫn đến suy thận không, cần lưu ý gì? (Bình, 55 tuổi, Đồng Tháp)

Trả lời:

Viêm cầu thận là tình trạng các đơn vị lọc máu của thận bị viêm, làm suy giảm khả năng lọc máu. Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến gây suy thận giai đoạn cuối, xơ hóa cầu thận, khiến thận mất chức năng, dẫn đến tăng huyết áp, protein niệu, thiếu máu, phù nề... Anh bị viêm cầu thận kèm tiểu máu là dấu hiệu cho thấy bệnh đã kéo dài, nếu không kiểm soát tốt tình trạng có thể dẫn đến suy thận mạn.

Phương pháp điều trị tùy thuộc vào bệnh viêm cầu thận cấp hay viêm cầu thận mạn, nguyên nhân gây viêm và mức độ tổn thương cầu thận. Bệnh viêm cầu thận cấp thường có khả năng tự hồi phục, người bệnh cần điều trị kháng sinh phù hợp, dùng thuốc kiểm soát huyết áp.

Viêm cầu thận mạn không thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng có thể kiểm soát triệu chứng, làm chậm tiến triển bệnh, giảm biến chứng bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị của bác sĩ, không tự ý ngưng thuốc hay thay đổi liều dùng.

Người bệnh nên có chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế muối, kiểm soát lượng đạm theo chức năng thận, giảm thực phẩm giàu kali và phospho nếu có rối loạn điện giải, không ăn các đồ chiên rán, rượu bia, cà phê, thuốc lá... Lượng nước uống cân nhắc theo lượng nước tiểu, tình trạng phù, thường xuyên theo dõi huyết áp, nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc nặng và căng thẳng kéo dài.

Anh nên tuân thủ lịch tái khám định kỳ, xét nghiệm nước tiểu, máu và chức năng thận, theo dõi tiến triển của bệnh và phòng ngừa các biến chứng như suy thận mạn, tăng huyết áp hay hội chứng thận hư. Nếu xuất hiện các triệu chứng phù nề, tiểu bọt hoặc tiểu máu như trường hợp của anh, cần đến bệnh viện để được bác sĩ chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nặng hơn như suy thận.

Khi viêm cầu thận gây biến chứng suy thận, người bệnh cần lọc máu (chạy thận nhân tạo) để thay thế chức năng thận đã suy giảm. Khi suy thận mạn, chức năng thận không thể hồi phục hoàn toàn, người bệnh cần chạy thận định kỳ để duy trì sự sống.

BS.CKII Hồ Tấn Thông

Chuyên khoa Nội thận - Lọc máu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM