Bị lé từ nhỏ có phẫu thuật được không?

Con tôi 3 tuổi bị lé từ nhỏ, một mắt lệch hẳn, có thể phẫu thuật điều trị không? (Minh Anh, 36 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Mắt lé (lác) là tình trạng hai mắt không nhìn về cùng một hướng. Có thể một mắt nhìn thẳng, mắt còn lại lệch vào trong, ra ngoài, lên trên hay xuống dưới hoặc có thể hai mắt lé luân phiên.

Khi hai mắt không cùng hướng nhìn, mỗi mắt gửi tín hiệu hình ảnh lên não khác nhau, não sẽ tự động bỏ qua hình ảnh từ mắt bị lệch, chỉ thu nhận mắt nhìn đúng. Cơ chế "tắt tín hiệu" này có thể gây nhược thị, giảm thị lực vĩnh viễn nếu không phát hiện và điều trị kịp thời.

Bác sĩ Huy kiểm tra mắt cho bé trai. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phẫu thuật không phải lúc nào cũng được bác sĩ chỉ định đầu tiên khi điều trị mắt lé. Trẻ có thể đeo kính điều chỉnh (áp dụng với trẻ bị lé có tật khúc xạ), bịt mắt tốt để mắt lé làm việc (dành cho trẻ vừa bị lé vừa nhược thị), tập luyện thị giác (tập nhìn đúng, rèn lại cho não)...

Tuy nhiên, trẻ bị lé bẩm sinh hoặc lác vào trong xuất hiện trước 6 tháng tuổi được can thiệp phẫu thuật sớm giúp hai mắt lấy lại khả năng phối hợp tốt hơn và giảm nguy cơ nhược thị nặng. Phẫu thuật trong trường hợp này đóng vai trò quyết định bảo vệ thị lực. Bác sĩ nhãn khoa thường dựa trên mức độ lệch, loại lé, độ tuổi và mức ảnh hưởng đến phát triển thị lực để xác định thời điểm mổ.

Con bạn nên đến bệnh viện để bác sĩ đánh giá tình trạng lệch, dạng lé, thị lực và sức khỏe mắt tổng thể trước khi xác định can thiệp bằng chỉnh kính, phẫu thuật ngay hay theo dõi thêm, mổ một lần hay cần mổ bổ sung thêm hai, ba đợt.

Toàn bộ thao tác phẫu thuật mắt lé được thực hiện trên các cơ bên ngoài nhãn cầu, không can thiệp vào cấu trúc quan trọng bên trong như giác mạc hay võng mạc nên nguy cơ tổn thương thị lực rất thấp, an toàn. Thời gian phẫu thuật thường khoảng 20-40 phút, trẻ có thể về nhà trong ngày. Vài ngày đầu sau mổ, trẻ có thể cảm thấy cộm nhẹ hoặc đỏ mắt nhưng tình trạng cải thiện nhanh chóng.

BS.CKI Nguyễn Đức Huy

Trung tâm Mắt Công nghệ cao

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM