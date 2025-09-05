Bị glôcôm sau nhỏ mắt bằng thuốc chứa corticoid

TP HCMBà Thảo, 70 tuổi, ngứa, viêm mắt tự mua thuốc về nhỏ, sau 6 tháng đi khám bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh glôcôm.

ThS.BS Phạm Huy Vũ Tùng, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bà Thảo đến viện khám trong tình trạng mờ, nhức mắt, có ghèn và chảy nước mắt nhiều. Kết quả kiểm tra mắt chuyên sâu cho thấy nhãn áp ở mắt phải người bệnh gần 28 mmHg (bình thường dưới 21 mmHg), mắt trái nhãn áp ổn định, 18 mmHg.

Bác sĩ kiểm tra thị lực, soi đáy mắt phát hiện bà Thảo mắc bệnh glôcôm (còn gọi cườm nước hay thiên đầu thống) ở mắt phải. Bà cho biết tự mua thuốc nhỏ mắt chứa corticoid dùng khoảng 6 tháng.

Bác sĩ Tùng giải thích corticoid là nhóm thuốc kháng viêm mạnh, thường được chỉ định điều trị nhiều bệnh, trong đó có viêm kết mạc, viêm màng bồ đào, viêm giác mạc hoặc sau phẫu thuật mắt. Người bệnh tự ý dùng loại thuốc này trong thời gian dài có thể gây rối loạn hệ thống dẫn lưu thủy dịch trong mắt khiến áp lực nội nhãn tăng cao, từ đó gây ra bệnh glôcôm. Đây là nguyên nhân phổ biến hàng đầu gây mất thị lực không hồi phục.

Bác sĩ Tùng (bên trái) và kỹ thuật viên đo nhãn áp cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tương tự, chị Thanh, 40 tuổi, cũng mắc bệnh glôcôm do lạm dụng thuốc nhỏ mắt chứa corticoid để giảm viêm, ngứa mắt trong nhiều tháng qua. Khi đến viện khám, người bệnh bị cộm, ngứa mắt nhiều kèm nhức đầu kéo dài. Bác sĩ phát hiện thị trường của chị Thanh có dấu hiệu tổn thương, đặc biệt nhãn áp ghi nhận cao gần gấp đôi bình thường, hơn 35 mmHg.

Bác sĩ Tùng chẩn đoán hai trường hợp này là dạng glôcôm góc mở và yêu cầu người bệnh dừng ngay các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid đang sử dụng.

Glôcôm góc mở là dạng phổ biến nhất, gây ra hiện tượng góc thoát thủy dịch giữa giác mạc và mống mắt vẫn mở, nhưng hệ thống thoát dịch bị suy giảm chức năng, từ đó thủy dịch thoát ra kém, dẫn đến tăng nhãn áp và gây tổn thương dần dần cho thần kinh thị giác. Trái ngược với góc mở, glôcôm góc đóng với diễn biến nhanh, gây đau cấp tính. Tùy theo mức độ bệnh, nguyên nhân và dạng glôcôm, bác sĩ chọn phương pháp điều trị phù hợp, bao gồm dùng thuốc, can thiệp laser hoặc phẫu thuật.

Ở giai đoạn nhẹ hoặc mới phát hiện, người bệnh thường được chỉ định thuốc nhỏ mắt hoặc thuốc uống có tác dụng giảm sản xuất thủy dịch hoặc tăng khả năng dẫn lưu, từ đó giúp hạ nhãn áp.

Đối với hai trường hợp trên, bác sĩ kê thuốc nhỏ mắt combigan nhằm mục tiêu kiểm soát nhãn áp để ngăn ngừa tổn thương thần kinh thị giác thêm và bảo tồn thị lực. Bà Thảo và chị Thanh đều đáp ứng thuốc, nhãn áp giảm tốt, tình trạng mắt dần ổn định.

Bệnh glôcôm thường tiến triển âm thầm, không có triệu chứng rõ rệt ở giai đoạn đầu, khiến người bệnh khó nhận biết cho đến khi thị lực bắt đầu giảm, nhất là vùng nhìn ngoại vi. Bác sĩ khuyến cáo người bệnh không tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt chứa corticoid khi chưa có chỉ định rõ ràng, nên kiểm tra nhãn áp định kỳ nếu từng dùng nhóm thuốc này. Khi có các dấu hiệu bất thường như mờ mắt, đau nhức, nhìn thấy quầng sáng quanh đèn hoặc giảm thị lực, người bệnh cần đi khám ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Nhật Thành

*Tên người bệnh đã được thay đổi