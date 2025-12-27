Bị cận thị nhẹ có cần đeo kính không?

Tôi cận 1,25 độ nhưng ít đeo kính vì cảm thấy vướng, đôi khi hơi đau đầu. Thói quen này có ảnh hưởng gì đến mắt không? (Hằng, 25 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Kính cận giúp điều chỉnh khúc xạ, hội tụ ánh sáng đúng trên võng mạc để người cận thị nhìn rõ. Đây là biện pháp hỗ trợ thị lực tạm thời, không chữa khỏi cận thị, nhưng giúp mắt hoạt động bình thường, giảm nhức mỏi.

Ở người cận thị nhẹ (từ 0,25 đến 3 độ), biểu hiện chủ yếu là nhìn mờ khi nhìn xa trong khi nhìn gần vẫn khá rõ. Dù chưa ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hằng ngày, song bạn vẫn nên mang kính vì không đeo kính có thể khiến mắt phải điều tiết nhiều hơn, dẫn đến mỏi hoặc đau đầu khi học tập, làm việc kéo dài. Nếu không được theo dõi và can thiệp sớm, cận thị nhẹ có xu hướng tiến triển, ảnh hưởng đến chất lượng thị giác, sinh hoạt lâu dài.

Để cải thiện các dấu hiệu cận thị nhẹ và hạn chế cận tiến triển, người cận cần chú ý điều chỉnh thói quen sinh hoạt hằng ngày. Tránh nhìn gần liên tục trong thời gian dài, đặc biệt khi học tập hoặc sử dụng thiết bị điện tử, khiến mắt phải điều tiết nhiều hơn và làm tăng nguy cơ mỏi mắt, tăng độ cận, nhất là ở trẻ em, thanh thiếu niên.

Tăng thời gian hoạt động ngoài trời có lợi cho thị lực. Các hoạt động trong không gian mở giúp mắt tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên, từ đó góp phần làm chậm sự tiến triển của cận thị. Cân bằng thời gian học tập trong nhà và vui chơi ngoài trời không chỉ tốt cho mắt mà còn mang lại lợi ích cho sức khỏe thể chất, tinh thần.

Khám mắt định kỳ giúp phát hiện sớm tật khúc xạ và theo dõi thay đổi thị lực. Nhiều người khó nhận biết thay đổi nhỏ nếu không kiểm tra kịp thời, dẫn đến phát hiện muộn và khó điều trị. Duy trì môi trường học tập, làm việc đủ ánh sáng, cho mắt nghỉ ngơi sau mỗi khoảng thời gian tập trung, đeo kính bảo vệ mắt khi ra ngoài và xây dựng chế độ dinh dưỡng lành mạnh, giàu vitamin tốt cho thị lực.

Nếu thấy thị lực giảm, thường xuyên nheo mắt, đau đầu hoặc mỏi mắt khi nhìn xa, bạn nên đến khám tại cơ sở chuyên khoa Mắt để được tư vấn và điều chỉnh kính phù hợp.

ThS.BS Phùng Văn Thạnh

Trung tâm Mắt Công nghệ cao

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh